Problème Ferrari : chaleur au Qatar, mais pneus trop froids

Ferrari reste une pochette surprise en 2023 : en particulier dans la première partie de cette saison de Formule 1, Leclerc et Sainz ont été régulièrement relégués au second plan en raison de la surchauffe de leurs pneus et de l'usure trop importante des rouleaux Pirelli. En revanche, à Singapour, dans un climat chaud et humide, Carlos Sainz a fêté une victoire.

Et maintenant au Qatar : les températures de la piste dépassent les 50 degrés l'après-midi, la température de l'air est de 40 degrés et dépasse encore largement les 30 degrés le soir, mais le Monégasque Leclerc et l'Espagnol Sainz signalent que leurs pneus sont trop froids.

Leclerc, quintuple vainqueur du GP et cinquième sur la grille de départ grâce à des pénalités, raconte : "J'ai eu de gros problèmes sur un tour rapide, et ce n'est que sur un deuxième que j'ai eu l'impression que mes pneus hésitaient à entrer dans leur meilleure fenêtre de fonctionnement. Chaque fois que je suis obligé de faire un tour rapide après un seul tour de chauffe, j'ai de grosses difficultés avec les pneus arrière qui ne sont pas encore en température".

Sainz, double vainqueur de GP, estime que "l'équilibre de la voiture n'est pas bon, l'arrière de la voiture est beaucoup trop vif. Lors de la première séance d'essais, sur une piste plus chaude, j'ai trouvé la mise en température des pneus facile. Mais la nuit, quand la piste était moins chaude, il n'y avait plus d'adhérence".



Ce qui laisse les pilotes et les techniciens perplexes, c'est que la différence de température entre les essais libres et les qualifications du GP n'était que de six degrés. Mais cela a apparemment suffi pour mettre le duo Ferrari dans le pétrin.



Lors des qualifications sprint, Ferrari est sortie 5e et 6e sur la grille de départ, voyons ce que la courte course nous réserve.







Qualification sprint, Qatar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,454 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,536

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,646

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,155

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,247

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,320

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

10. Esteban Ocon (F), Alpine, sans temps

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,686

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,962

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,236

14. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,584

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54,546

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,849

17. Alex Albon (T), Williams, 1:26,862

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,926

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,438

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05,741