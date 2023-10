Problema Ferrari: caldo in Qatar, ma gomme troppo fredde

Un mondo folle: la squadra di Formula 1 sta sudando in Qatar con temperature che superano i 40 gradi, ma i piloti della Ferrari non riescono a mandare in temperatura le gomme. Si trovano di fronte a un enigma.

La Ferrari rimane un pacchetto di sorprese nel 2023: soprattutto nella prima parte di questa stagione di Formula 1, Leclerc e Sainz sono stati ripetutamente passati nelle retrovie a causa del surriscaldamento degli pneumatici e dell'usura troppo elevata dei rulli Pirelli. A Singapore, invece, in un clima caldo e umido, Carlos Sainz ha festeggiato una vittoria.

E ora il Qatar: temperature della pista nel pomeriggio oltre i 50 gradi, temperatura dell'aria a 40, anche in serata ancora ben oltre i trenta gradi, ma il monegasco Leclerc e lo spagnolo Sainz segnalano che le loro gomme sono troppo fredde.

Il cinque volte vincitore del GP Leclerc, che si trova solo al 5° posto in griglia a causa delle penalità, riferisce: "In un giro veloce ho grossi problemi, solo in un secondo ho avuto l'impressione che i miei pneumatici entrassero solo esitanti nella finestra di funzionamento migliore. Ogni volta che sono costretto a fare un giro veloce dopo un solo giro di riscaldamento, ho grosse difficoltà con le gomme posteriori, che non sono ancora in temperatura".

Il due volte vincitore del GP Sainz afferma: "Il bilanciamento della vettura non è buono, il posteriore è troppo vivace. Nelle prime prove, su una pista più calda, ho trovato facile scaldare le gomme. Ma di notte, quando la pista era meno calda, non c'era grip".



Ciò che ha lasciato perplessi piloti e tecnici è che la differenza di temperatura tra le prove libere e le qualifiche del GP è stata di soli sei gradi. Ma a quanto pare è stato sufficiente per mettere in difficoltà il duo Ferrari.



Nelle qualifiche sprint, la Ferrari ha ottenuto il 5° e il 6° posto in griglia, quindi vediamo cosa ci riserverà la gara breve.







Qualifiche sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

10 - Esteban Ocon (F), Alpine, nessun tempo

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14° Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, 1:26.584

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17° Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741