Problema da Ferrari: calor no Qatar, mas pneus demasiado frios

Mundo louco - o pelotão de Fórmula 1 está a suar no Qatar, com temperaturas superiores a 40 graus, mas os pilotos da Ferrari não conseguem aquecer os pneus. Estão perante um dilema.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

A Ferrari continua a ser um pacote surpresa em 2023: especialmente na primeira parte desta temporada de Fórmula 1, Leclerc e Sainz foram repetidamente passados para trás porque os seus pneus sobreaqueceram e o desgaste dos rolos Pirelli foi demasiado elevado. No entanto, em Singapura, num clima quente e húmido, Carlos Sainz festejou uma vitória.

E agora o Qatar: temperatura da pista à tarde acima dos 50 graus, temperatura do ar a 40, mesmo à noite ainda bem acima dos trinta graus, mas o monegasco Leclerc e o espanhol Sainz dizem que os seus pneus estão demasiado frios.

Cinco vezes vencedor de um GP, Leclerc, que só ficou em 5º lugar na grelha devido a penalizações, relata: "Numa volta rápida, tenho grandes problemas, só numa segunda é que tive a impressão de que os meus pneus estavam a entrar hesitantemente na melhor janela de funcionamento. Sempre que sou forçado a fazer uma volta rápida depois de apenas uma volta de aquecimento, tenho grandes dificuldades com os pneus traseiros, que ainda não estão à temperatura certa."

Sainz, duas vezes vencedor de GP, diz: "O equilíbrio do carro não é bom, a traseira do carro está demasiado viva. No primeiro treino, numa pista mais quente, foi fácil aquecer os pneus. Mas à noite, quando a pista estava menos quente, não havia aderência."



O que intrigou os pilotos e os técnicos foi o facto de a diferença de temperatura entre os treinos livres e a qualificação para o GP ter sido de apenas seis graus. Mas isso foi aparentemente o suficiente para colocar a dupla da Ferrari numa situação incómoda.



Na qualificação para o sprint, a Ferrari ficou em 5º e 6º lugar na grelha, por isso vamos ver o que a corrida curta nos traz.







Qualificação de Sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

10º Esteban Ocon (F), Alpine, sem tempo

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.584

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17º Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 2:05.741