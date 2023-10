Max Verstappen tras el título mundial: "No tengo palabras".

Ya está hecho: Max Verstappen, de 26 años, termina segundo en el sprint de Catar en el Circuito Internacional de Losail, lo que le basta para proclamarse campeón del mundo por tercera vez consecutiva.

Verstappen durante la última vuelta del emocionante sprint: "¡Increíble! No tengo palabras. Este es un año que todos recordaremos durante mucho tiempo. Muchas gracias a todos también en las fábricas de coches de carreras por este gran coche de carreras."

Max realmente quería asegurarse el título con una victoria, no fue suficiente contra el gran pilotaje de Oscar Piastri en el McLaren, pero ¿a alguien más le importa? Max es campeón por tercera vez.

Verstappen dice: "Una sensación fantástica. ¡Qué año! Estoy muy orgulloso de mi equipo. Un enorme agradecimiento a todos en este equipo de carreras".

"Tres títulos, uf, la verdad es que no sé qué decir. Hoy ha sido muy emocionante. Desgraciadamente hemos tenido algunas fases de coche de seguridad, de lo contrario quizá habría sido posible más. Pero me lo he pasado bien ahí fuera y tenemos el título asegurado, así que estoy muy contento."



"Felicitaciones a Oscar Piastri, ha hecho un gran trabajo. No lo hemos tenido fácil contra los pilotos con neumáticos blandos, pero hacia el final de la carrera hemos dominado."



"Ha sido difícil al principio. Las fases de coche de seguridad no eran para nosotros porque siempre tenía que poner primero los neumáticos a temperatura. Teníamos buen ritmo, pero podría haber sido más. ¿Y qué? Defendíamos los dos títulos y eso es lo único que importaba hoy".



¿Y ahora qué? Max: "Todavía no quiero pensar en los próximos años, sólo quiero disfrutar del momento".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08º Alex Albon (T), Williams, +19.864

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, Caída

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5