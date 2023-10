Max Verstappen après le titre de champion du monde : "Je ne trouve pas les mots".

C'est fait : Max Verstappen, 26 ans, obtient une deuxième place au sprint du Qatar sur le circuit international de Losail, ce qui est suffisant pour remporter un troisième titre mondial consécutif.

Verstappen pendant le tour final du sprint passionnant : "Incroyable ! Les mots me manquent. C'est une année dont nous nous souviendrons tous encore longtemps. Un grand merci à tous, y compris à l'usine de voitures de course, pour cette superbe voiture de course".

Max voulait absolument assurer son titre par une victoire, cela n'a pas tout à fait suffi face au formidable pilote Oscar Piastri dans la McLaren, mais cela intéresse-t-il encore quelqu'un ? Max est champion pour la troisième fois.

Verstappen déclare : "Un sentiment fantastique. Quelle année ! Je suis tellement fier de mon équipe. Un énorme merci à tous dans cette écurie".

"Trois titres, ouf, je ne sais pas vraiment quoi dire. C'était assez excitant aujourd'hui. Malheureusement, nous avons eu quelques phases de safety car, sinon nous aurions peut-être pu faire mieux. Mais je me suis bien amusé là-bas, et nous sommes assurés du titre, donc je suis très content".



"Mes compliments à Oscar Piastri, il a fait un travail formidable. Nous n'avons pas eu la tâche facile contre les pilotes en pneus tendres, mais vers la fin de la course, nous avons pris le dessus".



"Au départ, c'était difficile. Les phases de safety car n'étaient pas pour nous, car je devais toujours d'abord faire monter les pneus en température. Nous avions un bon rythme, mais nous aurions pu faire mieux. Mais peu importe. Nous avons défendu nos deux titres, et c'est tout ce qui importait aujourd'hui".



Quelle est la suite des événements ? Max : "Je ne veux pas encore penser aux prochaines années, je veux juste profiter du moment présent".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5