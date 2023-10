Max Verstappen dopo il titolo mondiale: "Non ho parole".

Secondo posto per Max Verstappen, stella della Red Bull Racing, nella volata breve di 19 giri in Qatar: l'olandese è stato battuto solo da Oscar Piastri e si è laureato nuovamente campione del mondo.

È fatta: il ventiseienne Max Verstappen chiude al secondo posto la volata del Qatar sul Circuito Internazionale di Losail, che gli vale il terzo titolo iridato di fila.

Verstappen durante l'ultimo giro dell'emozionante sprint: "Incredibile! Non ho parole. Questo è un anno che ricorderemo tutti per molto tempo. Grazie a tutti, anche a chi lavora nelle fabbriche di auto da corsa, per questa fantastica vettura".

Max voleva davvero assicurarsi il titolo con una vittoria, che non è stata sufficiente contro il grande Oscar Piastri alla guida della McLaren, ma a chi importa? Max è campione per la terza volta.

Verstappen dice: "Una sensazione fantastica. Che anno! Sono molto orgoglioso del mio team. Un enorme grazie a tutti i membri di questa squadra".

"Tre titoli, non so proprio cosa dire. Oggi è stato piuttosto emozionante. Purtroppo abbiamo avuto alcune fasi di safety car, altrimenti forse sarebbe stato possibile fare di più. Ma mi sono divertito e abbiamo il titolo in tasca, quindi sono molto contento".



"Complimenti a Oscar Piastri, ha fatto un ottimo lavoro. Non è stato facile affrontare i piloti con le gomme morbide, ma verso la fine della gara abbiamo avuto la meglio".



"La partenza è stata difficile. Le fasi di safety car non erano adatte a noi perché dovevo sempre portare le gomme in temperatura per prime. Avevamo un buon passo, ma avremmo potuto fare di più. E allora? Abbiamo difeso entrambi i titoli e questo è tutto ciò che contava oggi".



Cosa succederà ora? Max: "Non voglio ancora pensare ai prossimi anni, voglio solo godermi il momento".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08° Alex Albon (T), Williams, +19.864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 22

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5