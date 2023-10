Max Verstappen após o título de campeão do mundo: "Estou sem palavras".

Segundo lugar para a estrela da Red Bull Racing Max Verstappen no sprint curto de 19 voltas no Qatar, o holandês só foi batido por Oscar Piastri e é Campeão do Mundo mais uma vez.

Está feito: Max Verstappen, de 26 anos, termina em segundo lugar no sprint do Qatar no Circuito Internacional de Losail, o que é suficiente para o terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo.

Verstappen durante a última volta do emocionante sprint: "Inacreditável! Não tenho palavras. Este é um ano que todos nós vamos recordar durante muito tempo. Muito obrigado a todos, também nas fábricas de carros de corrida, por este fantástico carro de corrida".

Max queria mesmo garantir o título com uma vitória, mas não foi suficiente contra o excelente piloto Oscar Piastri no McLaren, mas será que mais alguém se importa? Max é campeão pela terceira vez.

Verstappen diz: "É uma sensação fantástica. Que ano! Estou muito orgulhoso da minha equipa. Um enorme obrigado a todos nesta equipa de corrida".

"Três títulos, uau, não sei bem o que dizer. Hoje foi muito emocionante. Infelizmente tivemos algumas fases de safety car, caso contrário talvez tivesse sido possível fazer mais. Mas diverti-me e temos o título garantido, por isso estou muito feliz."



"Cumprimentos ao Oscar Piastri, ele fez um ótimo trabalho. Não foi fácil para nós enfrentar os pilotos com pneus macios, mas no final da corrida estávamos em vantagem."



"Foi difícil no início. As fases do safety car não foram para nós porque tive sempre de aquecer os pneus primeiro. Tínhamos um bom ritmo, mas podia ter sido mais. Mas e depois? Defendemos os dois títulos e isso é tudo o que importava hoje."



O que é que se segue? Max: "Ainda não quero pensar nos próximos anos, só quero aproveitar o momento."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08º Alex Albon (T), Williams, +19,864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 174

05. Sainz 153

06 Leclerc 137

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 290

04º Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5