Helmut Marko à propos de Max Verstappen : "Un cas unique".

Red Bull Racing doit tout de même freiner un peu. La fête du championnat du monde à l'hôtel est en effet un peu moins importante. "J'ai entendu dire que la course s'arrêterait à 2 heures, que les lumières seraient alors éteintes et que les mécaniciens devraient être en forme demain, ce qui est compréhensible", a déclaré le conseiller de Red Bull en sport automobile, Helmut Marko, à Sky.

Car dimanche, il y aura encore le GP "normal". "Mais on trouvera peut-être une porte dérobée quelque part", a ajouté Marko. Car il y a de quoi fêter : Max Verstappen a décroché son troisième titre de champion du monde en se classant deuxième lors du sprint du Qatar.

"Je suis submergé. C'est incroyable. Cela fait maintenant dix ans que nous sommes ensemble avec Max et ce qui a été accompli est certainement une chose unique dans l'histoire de la Formule 1. Il a maintenant 26 ans et il peut encore faire des choses", a déclaré Marko.

Le titre "en style" que Red Bull Racing et Verstappen visaient malgré la troisième place sur la grille de départ n'a pas été tout à fait au rendez-vous, puisqu'il a fini à environ 1,8 seconde du vainqueur Oscar Piastri dans sa McLaren.

"Il voulait gagner, mais il a vu que notre stratégie avait été affectée par la voiture de sécurité. Et il a aussi vu que Piastri s'éloignait devant. Il a fait deux tours rapides, mais ils ont eu raison des pneus. Nous n'aurions donc eu aucune chance contre Piastri dans cette configuration", a déclaré Marko.

Qu'est-ce qui l'impressionne particulièrement ? "Le fait qu'il ait continué à progresser de manière incroyable depuis son premier titre de champion du monde en 2021, tout en trouvant une certaine sérénité. Cette saison, il n'y a pas eu de creux, il n'y a pas eu d'erreur et courir chaque week-end de course à un tel niveau, c'est unique à cet âge. Il a absolument les pieds sur terre, il vit sa propre vie, mais l'accent est clairement mis sur la Formule 1. En dehors de la voiture, il est le gendre idéal. Dans la voiture, cela change radicalement".

Verstappen est-il déjà comparable aux plus grands comme Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Ayrton Senna ? "Je pense qu'il faut faire entrer l'âge en jeu. Max n'a eu que 26 ans samedi dernier et pour cet âge, il a déjà des records incroyables. Ce qui est si fascinant, c'est qu'il y a toujours des améliorations et qu'il remporte les victoires avec une certaine facilité et un certain aplomb. Et c'est pourquoi on peut déjà le comparer aux plus grands", a déclaré Marko.

Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 19 tours

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5