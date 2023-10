Helmut Marko su Max Verstappen: "Un caso isolato".

La Red Bull Racing deve rallentare un po'. La festa del Campionato del Mondo in hotel è un po' più piccola. "Ho sentito dire che finisce alle 2 di notte, poi si spengono le luci e i meccanici devono essere in forma domani, il che è comprensibile", ha detto a Sky il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull per il motorsport.

Perché domenica c'è ancora il GP "normale". "Ma forse si può trovare una scappatoia da qualche parte", ha aggiunto Marko. Perché c'è molto da festeggiare: Max Verstappen si è assicurato il suo terzo titolo mondiale arrivando secondo nella volata del Qatar.

"Sono sopraffatto. È incredibile. Siamo insieme a Max da dieci anni e quello che è stato raggiunto è sicuramente una cosa unica nella storia della Formula 1. Ha 26 anni ora e si è assicurato il secondo posto. Ha 26 anni e può ancora fare molto", ha detto Marko.

Non è bastato per vincere il titolo "in grande stile", a cui la Red Bull Racing e Verstappen puntavano nonostante la partenza in terza posizione, ed è finito a circa 1,8 secondi dal vincitore Oscar Piastri con la McLaren.

"Voleva vincere, ma ha visto che la nostra strategia è stata influenzata dalla safety car. E ha anche visto che Piastri si stava allontanando dalla testa della corsa. Ha fatto due giri veloci, ma hanno sovraccaricato le gomme. Quindi non avremmo avuto alcuna possibilità contro Piastri in questa costellazione", ha detto Marko.

Cosa lo impressiona particolarmente? "Il fatto che abbia continuato a migliorare incredibilmente dal primo titolo mondiale del 2021, e che allo stesso tempo abbia trovato una certa compostezza. In questa stagione non si è abbassato, non ha commesso errori e guidare ogni weekend di gara a un tale livello è unico a quell'età. È un ragazzo assolutamente a terra, vive la sua vita, ma l'attenzione è chiaramente rivolta alla Formula 1. Fuori dall'auto è il genero ideale. In macchina, le cose cambiano drasticamente".

Verstappen è già paragonabile ai grandi come Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Ayrton Senna? "Credo che in questo caso si debba tirare in ballo l'età. Max ha compiuto 26 anni solo sabato scorso e per quell'età ha già dei record incredibili. Ciò che affascina è che ci sono sempre miglioramenti e che conquista le vittorie con una certa facilità e aplomb. Ecco perché lo si può già paragonare ai grandi", ha detto Marko.

Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 19 giri

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871s

03° Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04° George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08° Alex Albon (T), Williams, +19.864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 22

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5