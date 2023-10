Helmut Marko sobre Max Verstappen: "Um caso isolado".

Max Verstappen garantiu o seu terceiro título de campeão do mundo no sprint do Qatar. Helmut Marko elogiou depois o merecido campeão.

A Red Bull Racing tem de abrandar um pouco. A festa do Campeonato do Mundo no hotel é um pouco mais pequena. "Ouvi dizer que termina às 2 da manhã, depois as luzes são desligadas e os mecânicos têm de estar em forma amanhã, o que é compreensível", disse o conselheiro de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, à Sky.

Porque no domingo ainda há o GP "normal". "Mas talvez seja possível encontrar uma brecha algures", acrescentou Marko. Porque há muito o que comemorar: Max Verstappen garantiu seu terceiro título de campeão mundial ao terminar em segundo lugar no sprint do Catar.

"Estou impressionado. É inacreditável. Estamos juntos com Max há dez anos e o que foi alcançado é certamente uma coisa única na história da Fórmula 1. Ele tem 26 anos e ainda pode fazer muito", disse Marko.

Não foi o suficiente para conquistar o título "em grande estilo", que a Red Bull Racing e Verstappen tinham como objetivo, apesar de terem largado em terceiro, e ele acabou por ficar a cerca de 1,8 segundos do vencedor Oscar Piastri na McLaren.

"Ele queria ganhar, mas viu que a nossa estratégia foi afetada pelo safety car. E também viu que Piastri estava a afastar-se na frente. Ele fez duas voltas rápidas, mas sobrecarregaram os pneus. Por isso, não teríamos tido qualquer hipótese contra Piastri nesta constelação", disse Marko.

O que é que o impressiona particularmente? "O facto de ele ter continuado a melhorar incrivelmente desde o primeiro título do Campeonato do Mundo em 2021 e, ao mesmo tempo, ter encontrado uma certa compostura. Esta época não houve nenhum momento baixo, não houve nenhum erro e conduzir todos os fins-de-semana de corrida a este nível é algo único nesta idade. Ele é absolutamente realista, vive a sua própria vida, mas o seu foco está claramente na Fórmula 1. Fora do carro, ele é o genro ideal. No carro, isso muda drasticamente".

Verstappen já é comparável a grandes nomes como Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Ayrton Senna? "Acho que é aí que a idade tem de entrar em jogo. O Max só fez 26 anos no sábado passado e, para essa idade, já tem registos incríveis. O que é tão fascinante é que há sempre melhorias e que ele conquista as vitórias com uma certa facilidade e desenvoltura. E é por isso que já o podemos comparar aos grandes", disse Marko.

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 19 voltas

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 s

03º Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04º George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08º Alex Albon (T), Williams, +19,864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 174

05. Sainz 153

06 Leclerc 137

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 290

04º Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5