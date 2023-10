Oscar Piastri, ganador del sprint: "Casi un infarto".

Cuarto sprint de Fórmula 1 de la temporada 2023, primera victoria de Fórmula 1 para el joven Oscar Piastri. El piloto de McLaren se luce en el Circuito Internacional de Losail y consigue la primera victoria de McLaren desde Daniel Ricciardo en 2021.

El ex campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 tras la carrera del sábado por la noche: "¡Vaya carrera! Fue bastante estresante, pero estoy muy contento de que todo saliera bien."

"No fue fácil al principio de la carrera contra los pilotos con neumáticos blandos, pensé que podríamos haber tomado la decisión equivocada. Pero entonces pude ver cómo se degradaban sus rodillos. Mi ritmo ha sido bueno, mi gestión de los neumáticos también. Puedo estar muy contento conmigo mismo".

"Entre medias, George Russell me ha pillado en frío, pensaba que me iba a dar un infarto. Por suerte pude adelantarle de nuevo más tarde".



"Todo el fin de semana ha ido muy bien. Y me alegro de que haya tenido un final de sprint tan loco. No ha sido fácil recuperar la temperatura de los neumáticos tras los periodos de coche de seguridad. He encontrado un buen ritmo".



Con la mano en el corazón: ¿se puso nervioso Piastri cuando quedó claro al final de la carrera que su perseguidor era Max Verstappen? "La verdad es que no. Pude mantener la diferencia más o menos constante. A partir de ese momento estaba bastante seguro de que podía conducir hasta casa."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08º Alex Albon (T), Williams, +19.864

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, Caída

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5