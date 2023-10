Oscar Piastri, vainqueur du sprint : "Presque une crise cardiaque".

Quatrième sprint de Formule 1 de la saison GP 2023, première victoire en Formule 1 pour le jeune Oscar Piastri. Le pilote McLaren a réalisé une performance sau-cool sur le Losail International Circuit et assure à McLaren sa première victoire depuis Daniel Ricciardo en 2021.

L'ancien champion de Formule 2 et de Formule 3 après la course de samedi soir : "Quelle course ! C'était assez stressant, mais je suis tellement heureux que tout se soit bien passé".

"Ce n'était pas facile en début de course contre les pilotes en pneus tendres, je pensais que nous avions peut-être fait le mauvais choix. Mais ensuite, j'ai pu voir leurs rouleaux se dégrader. Mon rythme était bon, ma gestion des pneus aussi. Je peux être très satisfait de moi".

"Entre-temps, George Russell m'a jeté un froid, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Heureusement, j'ai pu le dépasser plus tard".



"Tout le week-end s'est déjà bien passé. Et je suis content que son sprint fou se soit terminé ainsi. Ce n'était pas facile de faire revenir les pneus à température après les phases de safety car. J'ai trouvé un bon rythme".



La main sur le cœur : Piastri est-il devenu nerveux lorsqu'il est apparu clairement à la fin de la course que son poursuivant était Max Verstappen ? "En fait, non. J'ai pu maintenir un écart à peu près constant. A partir de ce moment-là, j'étais assez sûr de pouvoir rentrer à la maison".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5