Il vincitore dello sprint Oscar Piastri: "Quasi un infarto".

Quarta volata della stagione 2023 del GP, prima vittoria in Formula 1 per il giovane Oscar Piastri. Il pilota della McLaren si esibisce in una prestazione di grande freddezza sul Circuito Internazionale di Losail e conquista la prima vittoria della McLaren dopo quella di Daniel Ricciardo nel 2021.

L'ex campione di Formula 2 e Formula 3 dopo la gara di sabato sera: "Che gara! È stata piuttosto stressante, ma sono felice che tutto sia andato bene".

"Non è stato facile all'inizio della gara contro i piloti con le gomme morbide, pensavo che avessimo fatto la scelta sbagliata. Ma poi ho visto i loro rulli degradarsi. Il mio ritmo era buono, così come la gestione degli pneumatici. Posso essere molto soddisfatto di me stesso".

"Nel mezzo, George Russell mi ha preso in contropiede, pensavo che mi sarebbe venuto un infarto. Per fortuna sono riuscito a superarlo di nuovo più tardi".



"L'intero weekend è già andato bene. E sono contento che abbia avuto un finale di volata pazzesco come quello. Non è stato facile riportare le gomme in temperatura dopo i periodi di safety car. Ho trovato un buon ritmo".



Mano sul cuore: Piastri si è innervosito quando a fine gara era chiaro che il suo inseguitore era Max Verstappen? "In realtà no. Sono riuscito a mantenere il distacco più o meno costante. Da quel momento in poi ero abbastanza sicuro di poterlo portare a casa".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08° Alex Albon (T), Williams, +19.864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 22

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5