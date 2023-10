Oscar Piastri, vencedor do Sprint: "Quase um ataque cardíaco".

Oscar Piastri, piloto da McLaren, vence a corrida de velocidade no Qatar, sendo o primeiro australiano a vencer na F1 desde Daniel Ricciardo em Monza, em 2021. Piastri, de 22 anos, fala de um momento assustador.

Quarto sprint de Fórmula 1 da temporada do GP de 2023, primeira vitória na Fórmula 1 para o jovem Oscar Piastri. O piloto da McLaren tem um desempenho muito bom no Circuito Internacional de Losail para garantir a primeira vitória da McLaren desde Daniel Ricciardo em 2021.

O antigo campeão de Fórmula 2 e Fórmula 3 após a corrida de sábado à noite: "Que corrida! Foi bastante stressante, mas estou muito feliz por tudo ter corrido bem".

"Não foi fácil no início da corrida contra os pilotos de pneus macios, pensei que poderíamos ter feito a escolha errada. Mas depois consegui ver os seus rolos a degradarem-se. O meu ritmo foi bom, a gestão dos pneus também foi boa. Posso estar muito satisfeito comigo próprio".

"No meio, George Russell apanhou-me de surpresa, pensei que ia ter um ataque cardíaco. Felizmente, consegui ultrapassá-lo novamente mais tarde."



"O fim de semana já correu bem. E estou contente por ele ter tido um final de sprint louco como aquele. Não foi fácil voltar a pôr os pneus à temperatura depois dos períodos de safety car. Encontrei um bom ritmo".



Mão no coração: Piastri ficou nervoso quando ficou claro no final da corrida que seu perseguidor era Max Verstappen? "Na verdade, não. Consegui manter a diferença mais ou menos constante. A partir desse ponto, eu tinha certeza de que poderia levá-lo para casa."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08º Alex Albon (T), Williams, +19,864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 174

05. Sainz 153

06 Leclerc 137

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 290

04º Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5