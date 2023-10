Max Verstappen 2023: Con confianza hacia el tercer título mundial

Max Verstappen tiene 26 años y ya es tricampeón de Fórmula 1: gracias a su segundo puesto en el sprint de Catar, la estrella de Red Bull Racing se ha asegurado su tercer título consecutivo antes de lo previsto.

Increíblemente, sólo cinco pilotos han conseguido más títulos en la historia de la Fórmula 1 que Max: Michael Schumacher y Lewis Hamilton (7 cada uno), Juan Manuel Fangio (5) y Alain Prost y Sebastian Vettel (4 cada uno). Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna tienen el mismo número de títulos que Max.

Max Verstappen no deja mucho que hacer a sus rivales en la demencial temporada 2023: 16 finales en 16 carreras del Campeonato del Mundo, 4 llegadas en 4 sprints, 19 veces en el podio en 20 carreras de F1 (solo falló al terminar quinto en el GP de Singapur), 13 victorias en 16 Grandes Premios, 10 pole positions, imbatido desde mayo en Miami hasta principios de septiembre en Monza, diez veces seguidas el ganador fue Max Verstappen, eso es un nuevo récord de Fórmula 1.

Sin embargo, el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, no cree que Verstappen se haya marcado en secreto el objetivo de arrebatar el récord de títulos a Schumacher y Hamilton.



Tras el GP de Suzuka, el inglés declaró: "Max no se preocupa por esas cosas. Los títulos significan mucho para él, pero no se obsesiona con los récords. Sólo le gusta ganar carreras".



Horner sabe exactamente lo que hace vibrar a Max Verstappen: "Tiene esa hambre profunda, está decidido a hacerlo todo y sabe concentrarse en lo esencial. No deja que nada le distraiga. Y es un corredor hasta la médula, por eso se sienta en el simulador de carreras tan a menudo cuando no está conduciendo un coche de Fórmula 1."



El asesor de Red Bull en deportes de motor, el Dr. Helmut Marko, también está sorprendido por la forma en que Verstappen ha volado de victoria en victoria esta temporada. El austriaco dice: "Max se ha vuelto aún mejor en velocidad, y se lo sacude todo de la manga con una facilidad y un aplomo increíbles. También suele ser el mejor en la gestión de los neumáticos".



Esa es quizás la mayor diferencia con respecto a los primeros años de Verstappen en la Fórmula 1: Max es mucho más paciente de lo que solía ser, con las victorias y los dos primeros títulos llegó mucha compostura.





Verstappen: "No ayuda dejarse llevar".

¿Cómo se valora a sí mismo Max Verstappen? La estrella de RBR en el podcast de Red Bull Mind Set Win: "Me encanta mi trabajo, pero no me vuelvo loco. No me hago demasiadas preguntas. Me tomo las cosas como vienen".



"No tiene sentido darle demasiadas vueltas a las cosas. Quiero dar lo mejor de mí cada vez que me subo al coche de carreras. Y si eso significa batir un récord o dos con el paso del tiempo, pues vale, pero ese no es mi objetivo principal. Para mí es más importante saber que he sacado el máximo de una situación determinada. Pero, evidentemente, lo fundamental es siempre mi objetivo de defender con éxito el título de Campeón del Mundo".



Una y otra vez se le pregunta al hijo del ex piloto de GP cuál es su victoria favorita de todas. Max responde: "Nunca olvidas tu primer triunfo en un Gran Premio. Pero también disfruto de esta temporada porque estamos compitiendo a un nivel muy alto. Formar parte de esta ola de éxitos, eso me enorgullece".



Cuando Max Verstappen encadenó esa increíble racha de diez victorias seguidas, no dejaba de repetir: "Sé lo rápido que pueden cambiar las cosas. Podemos estar contentos por el éxito, pero soy consciente de que la racha acabará tarde o temprano."



En Singapur lo hizo: Red Bull Racing estropeó la puesta a punto, Verstappen salvó un quinto puesto y no subió al podio por primera vez en 2023.



Ahora Max dice: "No tengo miedo a perder. Lo odio, pero forma parte del deporte. En el fondo, hay que ser consciente de que como atleta se pierde mucho más a menudo de lo que se gana. La gente siempre dice que he ganado muchas veces. Pero he perdido en muchas más carreras. También pasé por una fase en la que, como equipo, sabíamos que no éramos capaces de ganar. Así que tienes que apreciar aún más los buenos momentos".



Max Verstappen tiene el mejor coche de la categoría con el Red Bull Racing RB19, pero ese no es el aspecto más importante de esta temporada para él: "El factor más influyente es la consistencia. No sirve de nada tener un coche rápido pero luego no rendir en determinados fines de semana. En 2023 tampoco tuvimos siempre los fines de semana más fáciles, pero conseguimos estar al máximo en la mayoría de las situaciones cuando importaba: en carrera."



"Al final del día, es así: he conseguido mi gran objetivo en el automovilismo, me he convertido en Campeón del Mundo de Fórmula 1. Todo lo que venga ahora es un extra".





Triplete en el paddock

Jos Verstappen pilotó para Orange Team Arrows en Fórmula 1 en 2001 y llevó a su hijo Max a la pista. Cuando vi por primera vez al pequeño, que miraba animado, sin sentirse intimidado por todo el ajetreo del paddock, mi mente pensó: "De alguna manera parece que sabe que este es su sitio".



Nunca olvidé ese pensamiento.



Veinte años después, Max era campeón del mundo de Fórmula Uno con Red Bull Racing-Honda. Había derrotado al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton en el Mercedes tras un duelo titánico, con una decisión controvertida en la última vuelta de la carrera final en Abu Dhabi. No hay nada más emocionante que eso.



Max Verstappen llegó a la categoría reina con 17 años y, por supuesto, el clamor fue grande. Los sabelotodos se quejaban de que Verstappen seguramente estaría fuera de su nivel, pintaban el panorama de accidentes graves y, de todos modos, ¿qué pasaría después? ¿Que un piloto de karts pasaría directamente a la Fórmula 1?



Por culpa de Max, la FIA introdujo un complejo sistema de puntos para obtener la licencia de piloto de Fórmula 1 llamado Superlicencia y una edad mínima de 18 años.



Por lo tanto, Max es para siempre el piloto más joven de Fórmula 1 GP, con 17 años, 5 meses y 15 días, en el Gran Premio de Australia 2015.



Al igual que ocurrió con Kimi Räikkönen 14 años antes, que también fue criticado por su supuesta falta de experiencia, las críticas se encargaron solas: porque hombres como Kimi o Max han nacido para las carreras.



En el caso de Max, no son solo los genes de Jos Verstappen los que entran en juego; su madre Sophie ha enseñado a muchos niños a pilotar un kart.





Adelantar no es adelantar

Los primeros años se caracterizaron por una cierta arrogancia juvenil. Max no entendía por qué los demás pilotos se enfadaban tanto por sus maniobras al atacar o defenderse. No hacía nada diferente de lo que había hecho todos los años anteriores, y las raíces de las elecciones de trazada poco habituales son profundas, se remontan a la dura e impagable escuela que Max pasó con su padre.



Jos no trataba a su hijo con guantes de seda. A sus 51 años, Jos afirma: "Incluso en el karting, intenté enseñarle todo lo que pude. Porque hay que tener en cuenta muchos aspectos: la conducción en sí, cómo adelantar, la puesta a punto del coche. Creo que darle a Max mucho que aprender desde el principio ha merecido la pena, porque en su debut en la Fórmula 1 demostró que está muy avanzado para su edad".



Sobre la inusual elección de trazada de su hijo, Jos dijo: "Adelantar fue un gran problema para mí porque creo que se puede adelantar de la forma equivocada. Si perdía tiempo en una maniobra de adelantamiento, intentaba explicarle cómo hacerlo mejor. Si pierdes tiempo en la pista, es que no lo has hecho bien. Max lo interiorizó".



"Fue tan lejos que le prohibí atacar en las rectas o en lugares que me parecían demasiado fáciles. Le dije: 'Sólo puedes atacar aquí, aquí y también allí, pero no en los demás sitios'. Y eran curvas en las que los demás no podían atacar porque es mucho más difícil. Esa es una de las razones por las que luego tuvimos la impresión en la Fórmula 1 de que Max podía adelantar en cualquier sitio. Una maniobra de adelantamiento no es producto de la casualidad. Un piloto tiene que vigilar de cerca a su oponente, espiar sus puntos débiles y llegar a controlar realmente a su rival. Max ha entrenado esto durante años en el karting, se ha convertido en algo natural para él".





Profunda paz interior

Una cosa es el oficio de piloto de carreras y otra el aspecto mental. Max Verstappen está más profundamente relajado que nunca. A menos que se enfade por algo. Entonces aflora el temperamento ardiente, como si la sangre siciliana palpitara por las venas de Max, y el lenguaje se vuelve rústico.



Pero la actitud básica muestra a una persona que está en paz consigo misma, que es plenamente consciente de sus capacidades y que, por tanto, no se enfada cuando no gana (las excepciones confirman la regla). Mientras Max Verstappen sepa que ha aprovechado al máximo sus oportunidades, todo está bien.



¿De dónde viene esta serenidad? Jos Verstappen: "Corresponde a su carácter, no se puede entrenar algo así. Sé que no soy el más fácil, y le exigí mucho a Max. Pero él fue capaz de soportarlo todo. Siempre ha sido muy fuerte mentalmente. Con muchas victorias, fue construyendo paso a paso una enorme confianza en sí mismo. Cuando crees firmemente en ti mismo, eso no desaparece".





Honestidad desarmante

¿Qué es lo que mueve a este Verstappen? ¿Qué le hace tan fuerte? El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, piensa: "En todos mis años, nunca he visto a un piloto que sea tan directo como Max. Todo lo aborda con la mayor franqueza y honestidad. Lo que piense el público no es tan importante para él, de todas formas le gusta ser reservado fuera de la pista".



"Cuando pasas más tiempo con él y le conoces mejor, te das cuenta de que es un chico muy simpático, que vive su deporte con pasión, con mucha hambre, motivado hasta la médula; para ser exactos, no conozco a ningún otro piloto que tenga un impulso interior tan fuerte. Ningún otro piloto con el que haya trabajado ha competido a un nivel tan alto y constante".



"En cuanto a trabajar con él, es muy fácil sentarse con él y llamar su atención. Puede que en la conversación se note que no está de acuerdo, pero siempre intenta encontrar un denominador común."



Muy importante para el holandés: la colaboración simbiótica con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase. Horner prosigue: "La dyamik entre los dos es tan intensa que entre medias tienes que preguntarte quién se supone que es el piloto y quién se supone que es el ingeniero aquí. Creo que el trabajo entre un piloto y su ingeniero de carrera es fundamental para el éxito. El ingeniero tiene que ser capaz de poner en práctica lo que el piloto necesita. Veo un vínculo tan fuerte como el que existe entre Sebastian Vettel y Guillaume Rocquelin".





Mantenerse fiel a uno mismo

Creo que una de las razones por las que Max Verstappen es tan popular, mucho más allá de los confines de sus fieles camisetas naranjas: es auténtico. El piloto de Red Bull Racing es un actor miserable, siempre sabes exactamente a qué atenerte, si está enfadado o feliz.



Los aficionados lo aprecian: en 2021, fue elegido el piloto más popular en una encuesta de la Fórmula 1, con el 14,4% de todos los votos. Estaba claro que la estrella de Red Bull Racing estaría por delante en los Países Bajos, y la primera posición en Japón también es obvia debido a su trabajo con Honda. Lo más sorprendente fue que Max es también el piloto más popular entre los aficionados de Estados Unidos, y no el trotamundos Lewis Hamilton, que pasa regularmente temporadas en América.



Max nunca hace de su corazón un pozo de asesinos, aunque sus palabras se atasquen en la garganta de algunas personas o no se haga ningún favor a sí mismo con su despiadada honestidad. Inolvidable cómo una vez admitió en México que no había frenado bajo amarilla cuando el Mercedes de Bottas se quedó clavado en el límite de la pista a su izquierda. Eso le costó el récord de convertirse en el piloto más joven de Fórmula 1 en lograr la pole.



Max Verstappen se enfadó consigo mismo durante un rato, luego volvió a las andadas.



Tres títulos mundiales, ¿y ahora qué? Fernando Alonso, estrella de Aston Martin, cree que sus rivales tendrán que vestirse de corto: "En los próximos años Max ganará más títulos".



Y Lewis Hamilton demostró ser un buen profeta a finales de 2021: "La gente olvida de vez en cuando lo joven que es Max todavía. Sólo va a ser más fuerte cada temporada y la forma de esta década, no hay duda en mi mente ".





Todos los campeones del mundo de Fórmula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A) Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati y Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo