Max Verstappen en 2023 : Souverain vers un troisième titre de champion du monde

Max Verstappen a 26 ans et est déjà triple champion de Formule 1. Grâce à sa deuxième place dans le sprint du Qatar, la star de Red Bull Racing s'est assuré prématurément son troisième titre consécutif.

Incroyable : seuls cinq pilotes ont remporté plus de titres que Max dans l'histoire de la Formule 1 - Michael Schumacher et Lewis Hamilton (7 chacun), Juan Manuel Fangio (5) ainsi qu'Alain Prost et Sebastian Vettel (4 chacun). Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet et Ayrton Senna ont remporté le même nombre de titres que Max.

Max Verstappen ne laisse pas grand-chose à ses adversaires au cours de la folle saison 2023 : 16 arrivées en 16 courses de championnat du monde, 4 arrivées en 4 sprints, 19 fois sur le podium en 20 courses de F1 (seule la cinquième place du GP de Singapour n'a pas été remportée), 13 victoires en 16 Grands Prix, 10 pole positions, invaincu de mai à Miami à début septembre à Monza, dix fois de suite le vainqueur s'appelle Max Verstappen - c'est un nouveau record de Formule 1.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, ne pense toutefois pas que Verstappen se soit secrètement fixé pour objectif de s'approprier le record de titres de Schumacher et Hamilton.



Après le GP de Suzuka, l'Anglais a déclaré : "Max ne s'inquiète pas de ce genre de choses. Les titres comptent beaucoup pour lui, mais il ne se laisse pas guider par les records. Il aime simplement gagner des courses".



Horner sait exactement comment Max Verstappen fonctionne : "Il a cette faim profonde, il est déterminé à tout, et il sait comment se concentrer sur l'essentiel. Il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Et c'est un coureur jusqu'au bout des ongles, c'est pourquoi il s'assoit si souvent dans le simulateur de course lorsqu'il ne conduit pas une voiture de course de Formule 1".



Le Dr Helmut Marko, conseiller en sport automobile chez Red Bull, s'étonne lui aussi de la manière dont Verstappen a volé de victoire en victoire cette saison. L'Autrichien déclare : "Max s'est encore amélioré en termes de vitesse, et il sort tout cela de sa manche avec une aisance et une souveraineté incroyables. Même dans la gestion des pneus, il est souvent le meilleur du peloton".



C'est peut-être la plus grande différence avec les premières années de Verstappen en Formule 1 : Max est beaucoup plus patient qu'avant, avec les victoires et les deux premiers titres est venue une très grande sérénité.





Verstappen : "Se prendre la tête ne sert à rien".

Comment Max Verstappen s'évalue-t-il lui-même ? La star de RBR dans le podcast Mind Set Win de Red Bull : "J'adore mon travail, mais je ne me prends pas la tête. Je ne me pose pas trop de questions. Je prends les choses comme elles viennent".



"Cela ne sert à rien de prendre les choses à l'envers. Je veux donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je monte dans la voiture de course. Et si, avec le temps, cela signifie battre l'un ou l'autre record, tant mieux, mais ce n'est pas la priorité pour moi. Il est plus important pour moi de savoir que j'ai fait le maximum dans une situation donnée. Mais il est clair qu'en fin de compte, mon objectif est toujours de défendre avec succès le titre de champion du monde".



On demande régulièrement au fils de l'ancien pilote de GP quelle est sa victoire préférée parmi toutes. Max répond : "Tu n'oublies jamais ta première victoire en Grand Prix. Mais cette saison me procure également beaucoup de plaisir, car nous courons à un niveau si élevé. Faire partie de cette vague de succès, cela me rend fier".



Lorsque Max Verstappen a réalisé cette incroyable série de dix victoires consécutives, il n'a cessé de répéter : "Je sais à quel point les choses peuvent changer rapidement. Nous pouvons nous réjouir de ce succès, mais je suis conscient que la série prendra fin tôt ou tard".



C'est ce qui s'est passé à Singapour : Red Bull Racing a raté les réglages, Verstappen a sauvé une cinquième place et n'est pas monté sur le podium pour la première fois en 2023.



Maintenant, Max dit : "Je n'ai pas peur de perdre. Je déteste ça, mais ça fait partie du sport. En fin de compte, tu dois être conscient qu'en tant qu'athlète, tu perds beaucoup plus souvent que tu ne gagnes. Les gens disent toujours que j'ai gagné tellement de fois. Mais j'ai perdu dans encore plus de courses. Je suis aussi passé par cette phase où nous savions, en tant qu'équipe, que nous n'étions pas vraiment capables de gagner. C'est pourquoi tu dois d'autant plus apprécier les bons temps".



Avec la Red Bull Racing RB19, Max Verstappen dispose de la meilleure voiture du plateau, mais ce n'est pas pour lui l'aspect le plus important de cette saison : "Le facteur le plus influent est la constance. Cela ne sert à rien d'avoir une voiture rapide, mais de ne pas être performant certains week-ends. En 2023, nous n'avons pas non plus toujours eu les week-ends les plus faciles, mais nous avons réussi dans la plupart des situations à être les meilleurs au moment où cela comptait le plus, c'est-à-dire en course".



"En fin de compte, le fait est que j'ai atteint mon grand objectif dans le sport automobile, je suis devenu champion du monde de Formule 1. Tout ce qui vient maintenant est un bonus".





Nourrisson de trois ans dans le paddock

En 2001, Jos Verstappen a couru en Formule 1 pour l'équipe Orange Arrows et a amené son fils Max sur le circuit. Quand j'ai vu le petit pour la première fois, comme il regardait autour de lui avec audace, pas du tout intimidé par toute l'agitation du paddock, une pensée m'a traversé l'esprit : "D'une certaine manière, il a l'air de savoir qu'il a sa place ici".



Je n'ai jamais oublié cette pensée.



Vingt ans plus tard, Max était champion du monde de Formule 1 avec Red Bull Racing-Honda. Il avait battu le septuple champion du monde Lewis Hamilton sur Mercedes au terme d'un duel gigantesque, avec une décision controversée dans le dernier tour de la dernière course à Abu Dhabi. Difficile de faire plus passionnant.



Max Verstappen est arrivé dans la catégorie reine à l'âge de 17 ans, et bien sûr, les cris ont fusé. Les petits malins ont critiqué le fait que Verstappen serait certainement dépassé par les événements, ils ont imaginé de graves accidents, et de toute façon, qu'est-ce qui allait suivre ? Qu'un pilote de karting accède directement à la Formule 1 ?



La Fédération internationale du sport automobile (FIA) a introduit un système complexe de points pour Max afin d'obtenir le permis de conduire de Formule 1 appelé super-licence et un âge minimum de 18 ans.



Par conséquent, Max est à jamais le plus jeune pilote de Formule 1 en GP, à 17 ans, 5 mois et 15 jours, lors du Grand Prix d'Australie 2015.



Comme pour Kimi Räikkönen 14 ans plus tôt, lui aussi pointé du doigt pour son prétendu manque d'expérience, les critiques se sont éteintes d'elles-mêmes : car des hommes comme Kimi ou Max sont nés pour la course.



Chez Max, ce ne sont pas seulement les gènes de course de Jos Verstappen qui entrent en jeu, mais aussi ceux de sa mère Sophie, qui a montré la voie à plus d'un garçon en karting.





Dépasser n'est pas dépasser

Les premières années ont été marquées par ce que l'on pourrait appeler une certaine arrogance juvénile. Max ne comprenait pas pourquoi les autres pilotes s'énervaient tant sur ses manœuvres d'attaque ou de défense. Il ne faisait pourtant rien de différent que toutes les années précédentes, et les racines des choix de lignes inhabituels remontent très loin, jusqu'à l'école impayable et difficile que Max a suivie avec son père.



Jos ne prenait pas de gants avec son fils. Jos, aujourd'hui âgé de 51 ans, raconte : "J'ai essayé de lui transmettre autant de choses que possible dès le niveau karting. Car il y a de nombreux aspects à prendre en compte - la conduite en elle-même, la manière dont tu dépasses, le réglage de ton véhicule. Je pense que le fait de donner beaucoup de choses à Max très tôt a porté ses fruits, car lors de ses débuts en Formule 1, il a montré qu'il était très loin pour son âge".



Concernant le choix de ligne inhabituel de son fils, Jos a déclaré : "Le dépassement a été un énorme sujet pour moi, car à mon avis, on peut aussi dépasser de manière incorrecte. S'il perdait du temps lors d'un dépassement, j'essayais de lui expliquer comment il pouvait faire mieux. Si tu laisses du temps sur la piste, c'est que tu ne l'as pas fait correctement. Max l'a bien intégré".



"C'est allé si loin que je lui ai interdit d'attaquer dans les lignes droites ou à des endroits qui me semblaient trop faciles. Je lui ai dit : 'Tu ne peux attaquer qu'ici, ici et aussi là, mais pas ailleurs'. Et c'était justement des virages où les autres n'attaquaient peut-être pas parce que c'était beaucoup plus difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu l'impression plus tard en Formule 1 que Max pouvait dépasser partout. Une manœuvre de dépassement n'est pas le fruit du hasard. Un pilote doit observer attentivement son adversaire, épier ses faiblesses et se faire une idée précise de son rival. Max s'est entraîné à cela pendant des années en karting, c'est entré dans sa chair et son sang".





Un calme intérieur profond

Le métier de pilote de course est une chose, le côté mental en est une autre. Max Verstappen plus profondément détendu que jamais. Sauf quand il s'énerve pour quelque chose. Un tempérament de feu se manifeste alors, comme si du sang sicilien battait dans les veines de Max, et le langage devient rustique.



Mais l'attitude de base témoigne d'un homme qui se repose sur lui-même, qui est totalement conscient de ses capacités et qui ne s'énerve donc pas lorsqu'il n'a pas gagné (les exceptions confirment la règle). Tant que Max Verstappen sait qu'il a fait de son mieux avec ses possibilités, tout va bien.



D'où vient cette sérénité ? Jos Verstappen : "Cela correspond à son caractère, tu ne peux pas t'entraîner à ce genre de choses. Je sais que je ne suis pas le plus facile et j'ai exigé beaucoup de Max. Mais il a pu supporter tout cela. Il a toujours été très fort mentalement. Avec de nombreuses victoires, il a construit pas à pas une énorme confiance en lui. Si tu crois fermement en toi, cela ne disparaît pas".





Une honnêteté désarmante

Comment fonctionne ce Verstappen ? Qu'est-ce qui le rend si fort ? Christian Horner, chef de l'équipe Red Bull Racing, le pense : "Au cours de toutes mes années, je n'ai jamais vu un pilote aussi franc que Max. Tout est abordé avec la plus grande franchise et honnêteté. Ce que pense le public n'est pas si important pour lui, il aime de toute façon être seul en dehors de la piste".



"Quand on passe plus de temps avec lui et qu'on apprend à mieux le connaître, c'est un gars super sympa, qui a une passion totale pour son sport, qui a une faim de loup, qui est motivé jusqu'à la dernière fibre ; pour être précis, je ne connais aucun autre pilote qui ait une motivation intérieure aussi forte. Aucun autre pilote avec lequel j'ai travaillé n'a roulé à un niveau aussi élevé et constant".



"En ce qui concerne le travail avec lui, il est très facile de s'asseoir avec lui et d'obtenir son attention. Peut-être qu'en discutant avec lui, on s'aperçoit qu'il n'est pas du même avis, mais il s'efforce toujours de trouver un dénominateur commun".



Très important pour le Néerlandais : la collaboration symbiotique avec son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase. Horner poursuit : "La dyamique entre les deux est si intense que tu dois te demander de temps en temps qui doit être le pilote et qui l'ingénieur. Je pense que le travail entre un pilote et son ingénieur de course est très important pour le succès. L'ingénieur doit pouvoir mettre en œuvre ce dont le pilote a besoin. Je vois là un lien aussi fort qu'autrefois entre Sebastian Vettel et Guillaume Rocquelin".





Rester fidèle à soi-même

Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Max Verstappen est si populaire, bien au-delà des frontières de sa fidèle chemise orange : il est authentique. Le pilote de Red Bull Racing est un piètre acteur, on sait toujours exactement à quoi s'en tenir, qu'il soit en colère ou heureux.



Les fans l'apprécient : en 2021, il a été élu pilote le plus populaire dans le cadre d'un sondage pour la Formule 1, avec 14,4 pour cent de toutes les voix. Il était évident que la star de Red Bull Racing arriverait en tête aux Pays-Bas, la position de tête au Japon est également évidente en raison de son travail avec Honda. Ce qui a été plus surprenant, c'est que Max est également le pilote le plus populaire parmi les fans américains, et non le globe-trotter Lewis Hamilton, qui séjourne régulièrement en Amérique.



Max ne fait jamais de son cœur un gouffre, même si ses paroles restent en travers de la gorge de certaines personnes ou s'il ne se rend pas service avec son impitoyable honnêteté. On n'oubliera pas qu'au Mexique, il a admis qu'il n'avait pas ralenti sous l'orange alors que la Mercedes de Bottas était coincée dans les limites de la piste sur sa gauche. Cela lui a coûté le record de devenir le plus jeune pilote de Formule 1 en pole position.



Max Verstappen s'est énervé contre lui-même pendant un moment, puis il est passé à l'ordre du jour.



Trois titres de champion du monde - et maintenant ? Fernando Alonso, la star d'Aston Martin, pense que ses adversaires vont devoir s'habiller chaudement : "Dans les années à venir, Max va gagner d'autres titres".



Et Lewis Hamilton s'est révélé être un bon prophète fin 2021 : "Les gens oublient de temps en temps à quel point Max est encore jeune. Il ne fera que se renforcer de saison en saison et marquera cette décennie, cela ne fait aucun doute pour moi".





