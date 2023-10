Max Verstappen 2023: Fiduciosamente al terzo titolo di campione del mondo

Max Verstappen ha 26 anni ed è già tre volte campione di Formula 1. Grazie al suo secondo posto nello sprint del Qatar, la stella della Red Bull Racing si è assicurata il suo terzo titolo di fila prima del previsto.

Incredibilmente, solo cinque piloti hanno vinto più titoli di Max nella storia della Formula 1: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 ciascuno), Juan Manuel Fangio (5) e Alain Prost e Sebastian Vettel (4 ciascuno). Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna hanno lo stesso numero di titoli di Max.

Max Verstappen non lascia molto da fare ai suoi avversari nella folle stagione 2023: 16 piazzamenti in 16 gare del Campionato del Mondo, 4 arrivi in 4 sprint, 19 volte sul podio in 20 gare di F1 (mancando solo il quinto posto nel GP di Singapore), 13 vittorie in 16 Gran Premi, 10 pole position, imbattuto da maggio a Miami a inizio settembre a Monza, per dieci volte di fila il vincitore è stato Max Verstappen - è un nuovo record della Formula 1.

Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner, tuttavia, non crede che Verstappen si sia posto segretamente l'obiettivo di sottrarre il record di titoli a Schumacher e Hamilton.



Dopo il GP di Suzuka, l'inglese ha dichiarato: "Max non si preoccupa di questo. I titoli significano molto per lui, ma non si preoccupa dei record. Ama solo vincere le gare".



Horner sa esattamente cosa fa scattare Max Verstappen: "Ha una fame profonda, è determinato a fare tutto e sa come concentrarsi sull'essenziale. Non si lascia distrarre da nulla. È un pilota a tutti gli effetti, ed è per questo che siede spesso al simulatore di gara quando non è alla guida di un'auto di Formula 1".



Anche il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, è stupito dal modo in cui Verstappen è volato di vittoria in vittoria in questa stagione. L'austriaco afferma: "Max è diventato ancora più bravo in velocità e si scrolla tutto di dosso con una facilità e un aplomb incredibili. Spesso è anche il migliore in campo nella gestione degli pneumatici".



Questa è forse la più grande differenza rispetto ai primi anni di Formula 1 di Verstappen: Max è molto più paziente di un tempo, e con le vittorie e i primi due titoli ha acquisito molta compostezza.





Verstappen: "Non aiuta farsi trasportare".

Come si valuta Max Verstappen? La star della RBR nel podcast Mind Set Win della Red Bull: "Amo il mio lavoro, ma non mi faccio impazzire. Non mi faccio troppe domande. Prendo le cose come vengono".



"Non c'è motivo di pensare troppo alle cose. Voglio dare il meglio di me ogni volta che salgo sulla macchina da corsa. E se questo significa battere uno o due record con il passare del tempo, allora va bene, ma non è questo l'obiettivo principale per me. Per me è più importante sapere che ho ottenuto il massimo da una determinata situazione. Ma è chiaro che l'obiettivo principale è sempre quello di difendere con successo il titolo di Campione del Mondo".



Al figlio dell'ex pilota di GP viene chiesto più volte quale sia la sua vittoria preferita. Max dice: "Non si dimentica mai il primo trionfo in un Gran Premio. Ma mi piace anche questa stagione perché stiamo correndo a un livello così alto. Essere parte di questa ondata di successi mi rende orgoglioso".



Quando Max Verstappen ha messo insieme l'incredibile serie di dieci vittorie di fila, ha continuato a dire: "So quanto velocemente le cose possono cambiare. Possiamo essere felici del successo, ma mi rendo conto che la striscia finirà prima o poi".



A Singapore è successo: la Red Bull Racing ha sbagliato l'assetto, Verstappen ha recuperato un quinto posto e non è riuscito a salire sul podio per la prima volta nel 2023.



Ora Max dice: "Non ho paura di perdere. Lo odio, ma fa parte dello sport. Il punto è che bisogna essere consapevoli che come atleta si perde molto più spesso di quanto si vinca. La gente dice sempre che ho vinto tante volte. Ma ho perso in un numero ancora maggiore di gare. Ho anche attraversato una fase in cui sapevamo, come squadra, di non essere in grado di vincere. Quindi bisogna apprezzare ancora di più i momenti positivi".



Max Verstappen ha la migliore vettura in campo con la Red Bull Racing RB19, ma questo non è l'aspetto più importante di questa stagione per lui: "Il fattore più influente è la costanza. Non serve a nulla avere una macchina veloce ma poi non essere performanti in certi fine settimana. Anche nel 2023 non abbiamo avuto sempre i fine settimana più facili, ma siamo riusciti a dare il meglio di noi nella maggior parte delle situazioni quando contava, cioè in gara".



"Alla fine della giornata, è così: ho raggiunto il mio grande obiettivo nel motorsport, sono diventato campione del mondo di Formula 1. Tutto ciò che viene ora è un bonus. Tutto quello che viene ora è un bonus".





Tre volte nel paddock

Jos Verstappen ha guidato per l'Orange Team Arrows in Formula 1 nel 2001 e ha portato suo figlio Max in pista. Quando ho visto per la prima volta il piccolo, che si guardava intorno pimpante, per nulla intimidito da tutto il trambusto del paddock, ho pensato: "In qualche modo sembra che sappia di appartenere a questo posto".



Non ho mai dimenticato quel pensiero.



Vent'anni dopo, Max era campione del mondo di Formula Uno con la Red Bull Racing-Honda. Aveva sconfitto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton sulla Mercedes dopo un duello titanico, con una decisione controversa all'ultimo giro della gara finale ad Abu Dhabi. Non c'è niente di più emozionante.



Max Verstappen è arrivato nella classe regina come diciassettenne, e naturalmente il clamore è stato grande. I sapientoni si sono lamentati del fatto che Verstappen sarebbe stato sicuramente fuori dalla sua portata, hanno dipinto il quadro di gravi incidenti e comunque, cosa sarebbe successo dopo? Che un pilota di kart sarebbe entrato direttamente in Formula 1?



A causa di Max, la FIA ha introdotto un complesso sistema di punti per ottenere la licenza di pilota di Formula 1 chiamato Super Licence e un'età minima di 18 anni.



Pertanto, Max è per sempre il più giovane pilota di Formula 1, con 17 anni, 5 mesi e 15 giorni, al Gran Premio d'Australia 2015.



Come nel caso di Kimi Räikkönen 14 anni prima, anch'egli criticato per la presunta mancanza di esperienza, le critiche si sono fatte da sole: perché uomini come Kimi o Max sono nati per le corse.



Nel caso di Max, non sono solo i geni da corsa di Jos Verstappen a entrare in gioco; la madre Sophie ha mostrato a molti ragazzi le corde del kart.





Sorpassare non è sorpassare

I primi anni sono stati caratterizzati da una certa presunzione giovanile. Max non capiva perché gli altri piloti fossero così contrariati dalle sue manovre di attacco o di difesa. Non stava facendo nulla di diverso rispetto a tutti gli anni precedenti, e le radici delle scelte di linea insolite affondano in profondità, fino all'inestimabile e dura scuola che Max ha frequentato con suo padre.



Jos non trattava il figlio con i guanti. Jos, oggi 51enne, dice: "Anche a livello di karting, ho cercato di insegnargli il più possibile. Perché ci sono molti aspetti da considerare: la guida in sé, il modo di sorpassare, l'assetto della vettura. Credo che dare a Max molto da imparare fin da subito abbia dato i suoi frutti, perché al suo debutto in Formula Uno ha dimostrato di essere molto avanti per la sua età".



Riguardo all'insolita scelta di traiettoria del figlio, Jos ha detto: "Il sorpasso è stato un problema enorme per me, perché penso che si possa sorpassare nel modo sbagliato. Se ha perso tempo in una manovra di sorpasso, ho cercato di spiegargli come farlo meglio. Se perdi tempo in pista, allora non hai fatto bene. Max ha interiorizzato questo concetto".



"La cosa è andata avanti al punto che gli ho proibito di attaccare sui rettilinei o in punti che mi sembravano troppo facili. Gli ho detto: 'Puoi attaccare solo qui, qui e anche lì, ma non altrimenti'. E quelle erano curve in cui gli altri non avrebbero potuto attaccare perché molto più difficili. Questo è uno dei motivi per cui in Formula 1 abbiamo avuto l'impressione che Max potesse sorpassare ovunque. Una manovra di sorpasso non è frutto del caso. Un pilota deve tenere d'occhio l'avversario, individuare i suoi punti deboli e capire davvero il suo rivale. Max si è allenato per anni nel karting, è diventato una seconda natura per lui".





Una profonda pace interiore

Il mestiere del pilota è una cosa, l'aspetto mentale è un'altra. Max Verstappen è più rilassato che mai. A meno che non si arrabbi per qualcosa. Allora viene fuori il temperamento focoso, come se il sangue siciliano pulsasse nelle vene di Max, e il linguaggio diventa rustico.



Ma l'atteggiamento di base mostra una persona in pace con se stessa, che è completamente consapevole delle proprie capacità e che quindi non è infastidita quando non vince (le eccezioni confermano la regola). Finché Max Verstappen sa di aver sfruttato al meglio le sue opportunità, tutto va bene.



Da dove deriva questa compostezza? Jos Verstappen: "Corrisponde al suo carattere, non si può allenare una cosa del genere. So di non essere la persona più facile con cui lavorare e ho preteso molto da Max. Ma lui è stato in grado di accettare tutto. È sempre stato molto forte mentalmente. Grazie alle numerose vittorie, ha acquisito un'enorme fiducia in se stesso, passo dopo passo. Quando credi fortemente in te stesso, questa fiducia non viene meno".





Onestà disarmante

Cosa spinge questo Verstappen? Cosa lo rende così forte? Christian Horner, capo del team Red Bull Racing, pensa: "In tutti i miei anni, non ho mai visto un pilota così diretto come Max. Tutto viene affrontato con la massima apertura e onestà. Quello che pensa il pubblico non è così importante per lui, che comunque ama stare per conto suo fuori dalla pista".



"Poi, quando si passa più tempo con lui e lo si conosce meglio, si scopre che è un ragazzo simpaticissimo che mette una passione totale nel suo sport, immensamente affamato, motivato fino al midollo; per essere precisi, non conosco nessun altro pilota che abbia una spinta interiore così forte. Nessun altro pilota con cui ho lavorato ha corso a un livello così alto e costante".



"Per quanto riguarda il lavoro con lui, è molto facile sedersi con lui e ottenere la sua attenzione. Magari nella conversazione si nota che non è d'accordo, ma cerca sempre di trovare un denominatore comune".



Molto importante per l'olandese: la collaborazione simbiotica con il suo ingegnere di gara, Gianpiero Lambiase. Horner continua: "La diamik tra i due è così intensa che tra una cosa e l'altra bisogna chiedersi chi dovrebbe essere il pilota e chi l'ingegnere. Credo che il lavoro tra un pilota e il suo ingegnere di gara sia fondamentale per il successo. L'ingegnere deve essere in grado di mettere in pratica ciò di cui il pilota ha bisogno. Vedo un legame forte come quello tra Sebastian Vettel e Guillaume Rocquelin".





Rimanere fedeli a se stessi

Credo che uno dei motivi per cui Max Verstappen è così popolare, ben oltre i confini delle sue fidate camicie arancioni: è autentico. Il pilota della Red Bull Racing è un attore infelice, sai sempre esattamente da che parte stai, se è arrabbiato o felice.



I fan lo apprezzano: nel 2021 è stato votato come il pilota più popolare in un sondaggio di Formula 1, con il 14,4% dei voti. Era chiaro che la stella della Red Bull Racing sarebbe stata in testa nei Paesi Bassi, e anche la prima posizione in Giappone è ovvia grazie al suo lavoro con la Honda. L'aspetto più sorprendente è che Max è anche il pilota più popolare tra i fan degli Stati Uniti, e non il giramondo Lewis Hamilton, che trascorre regolarmente del tempo in America.



Max non fa mai del suo cuore una fossa per assassini, anche se le sue parole rimangono in gola a qualcuno o non fa un favore a se stesso con la sua spietata onestà. Indimenticabile la sua ammissione in Messico di non aver rallentato in regime di giallo quando la Mercedes di Bottas si era incastrata nella barriera della pista alla sua sinistra. Questo gli è costato il record di essere il più giovane pilota di Formula 1 in pole position.



Max Verstappen si è arrabbiato con se stesso per un po', poi è tornato a fare il suo lavoro come sempre.



Tre titoli mondiali - e ora? La stella dell'Aston Martin Fernando Alonso ritiene che i suoi avversari dovranno vestirsi bene: "Nei prossimi anni Max vincerà altri titoli".



E Lewis Hamilton si è dimostrato un buon profeta alla fine del 2021: "La gente dimentica ogni tanto quanto Max sia ancora giovane. Diventerà sempre più forte ad ogni stagione e in questo decennio, non ho dubbi".





Tutti i campioni del mondo di Formula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati e Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo