Max Verstappen 2023: Confiante no terceiro título do campeonato do mundo

Max Verstappen tem 26 anos e já é tricampeão de Fórmula 1 - graças ao seu segundo lugar no sprint do Qatar, a estrela da Red Bull Racing garantiu o seu terceiro título consecutivo antes do previsto.

Por incrível que pareça, apenas cinco pilotos conquistaram mais títulos na história da Fórmula 1 do que Max - Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 cada), Juan Manuel Fangio (5) e Alain Prost e Sebastian Vettel (4 cada). Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna têm o mesmo número de títulos que Max.

Max Verstappen não deixa aos seus adversários muito que fazer na louca temporada de 2023: 16 chegadas em 16 corridas do Campeonato do Mundo, 4 chegadas em 4 sprints, 19 vezes no pódio em 20 corridas de F1 (só não conseguiu terminar em quinto lugar no GP de Singapura), 13 vitórias em 16 Grandes Prémios, 10 pole positions, invicto desde maio em Miami até ao início de setembro em Monza, dez vezes seguidas o vencedor foi Max Verstappen - é um novo recorde na Fórmula 1.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, não acredita, no entanto, que Verstappen tenha secretamente estabelecido o objetivo de tirar o recorde de títulos a Schumacher e Hamilton.



Após o GP de Suzuka, o inglês disse: "Max não se preocupa com isso. Os títulos significam muito para ele, mas ele não se preocupa com recordes. Ele só gosta de ganhar corridas".



Horner sabe exatamente o que faz Max Verstappen funcionar: "Ele tem essa fome profunda, está determinado a fazer tudo e sabe como se concentrar no essencial. Não deixa que nada o distraia. E ele é um piloto de corrida por completo, e é por isso que ele se senta no simulador de corrida com tanta frequência quando não está a conduzir um carro de corrida de Fórmula 1."



O consultor de desporto motorizado da Red Bull, Dr. Helmut Marko, também está espantado com a forma como Verstappen tem voado de vitória em vitória esta época. O austríaco diz: "O Max tornou-se ainda melhor em velocidade, e tira tudo da manga com uma facilidade e desenvoltura incríveis. Ele também é muitas vezes o melhor da equipa na gestão dos pneus".



Essa é talvez a maior diferença em relação aos primeiros anos de Verstappen na Fórmula 1: Max é muito mais paciente do que costumava ser, com as vitórias e os dois primeiros títulos veio muita serenidade.





Verstappen: "Não ajuda se deixar levar".

Como é que Max Verstappen se avalia? A estrela da RBR no podcast Mind Set Win da Red Bull: "Adoro o meu trabalho, mas não me deixo levar pela loucura. Não faço demasiadas perguntas a mim próprio. Aceito as coisas como elas vêm ter comigo".



"Não vale a pena pensar demasiado nas coisas. Quero dar o meu melhor sempre que entro no carro de corrida. E se isso significar bater um ou dois recordes com o passar do tempo, então tudo bem, mas esse não é o meu principal objetivo. É mais importante para mim saber que tirei o máximo partido de uma determinada situação. Mas é claro que o objetivo principal é sempre defender com sucesso o título de Campeão do Mundo".



O filho do antigo piloto de GP é repetidamente questionado sobre qual é a sua vitória favorita. Max diz: "Nunca se esquece o primeiro triunfo no Grande Prémio. Mas também gosto desta época porque estamos a correr a um nível tão elevado. Fazer parte desta onda de sucesso deixa-me orgulhoso."



Quando Max Verstappen conseguiu aquela incrível série de dez vitórias consecutivas, continuou a dizer: "Sei como as coisas podem mudar rapidamente. Podemos ficar felizes com o sucesso, mas sei que a série vai acabar mais cedo ou mais tarde."



Em Singapura, acabou: a Red Bull Racing fez uma má afinação, Verstappen conseguiu um quinto lugar e não conseguiu subir ao pódio pela primeira vez em 2023.



Agora Max diz: "Não tenho medo de perder. Detesto, mas isso faz parte do desporto. O que importa é que temos de estar conscientes de que, como atletas, perdemos muito mais vezes do que ganhamos. As pessoas dizem sempre que eu ganhei muitas vezes. Mas perdi em ainda mais corridas. Também passei por uma fase em que, como equipa, sabíamos que não éramos capazes de ganhar. Por isso, temos de apreciar ainda mais os bons momentos".



Max Verstappen tem o melhor carro do pelotão com o Red Bull Racing RB19, mas esse não é o aspeto mais importante desta época para ele: "O fator mais influente é a consistência. Não vale a pena ter um carro rápido e depois não ter desempenho em certos fins-de-semana. Também não tivemos sempre os fins-de-semana mais fáceis em 2023, mas conseguimos estar no nosso melhor na maioria das situações quando era importante - na corrida."



"No final do dia, é assim: alcancei o meu grande objetivo no desporto automóvel, tornei-me Campeão do Mundo de Fórmula 1. Tudo o que vier agora é um bónus."





Tri-campeão no paddock

Jos Verstappen pilotou para a Orange Team Arrows na Fórmula 1 em 2001 e levou o seu filho Max para a pista. Quando vi o pequenote pela primeira vez, com um ar alegre, nem um pouco intimidado por toda a azáfama do paddock, pensei: "Parece que ele sabe que pertence aqui."



Nunca esqueci esse pensamento.



Vinte anos mais tarde, Max era campeão mundial de Fórmula 1 com a Red Bull Racing-Honda. Tinha derrotado o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton na Mercedes após um duelo titânico, com uma decisão polémica na última volta da corrida final em Abu Dhabi. Não há nada mais emocionante do que isso.



Max Verstappen chegou à categoria rainha com 17 anos e, claro, o clamor foi grande. Os sabichões queixaram-se de que Verstappen estaria certamente fora do seu alcance, pintaram o quadro de acidentes graves e, de qualquer forma, o que aconteceria a seguir? Que um piloto de karting fosse diretamente para a Fórmula 1?



Por causa de Max, a FIA introduziu um complexo sistema de pontos para obter a licença de piloto de Fórmula 1, chamado Super Licença, e uma idade mínima de 18 anos.



Por isso, Max é para sempre o mais jovem piloto de GP de Fórmula 1, com 17 anos, 5 meses e 15 dias, no Grande Prémio da Austrália de 2015.



Tal como aconteceu com Kimi Räikkönen, 14 anos antes, que também foi criticado por alegada falta de experiência, as críticas ficaram por aí: porque homens como Kimi ou Max nasceram para as corridas.



No caso de Max, não são apenas os genes de corrida de Jos Verstappen que entram em jogo; a mãe Sophie mostrou a muitos rapazes as cordas do kart.





Ultrapassar não é ultrapassar

Os primeiros anos caracterizaram-se por, digamos assim, uma certa arrogância juvenil. Max não conseguia perceber porque é que os outros pilotos ficavam tão aborrecidos com as suas manobras de ataque ou defesa. Não estava a fazer nada de diferente dos anos anteriores e as raízes das escolhas de linha invulgares são profundas, remontando à inestimável e dura escola que Max frequentou com o seu pai.



Jos não tratava o seu filho com luvas de pelica. Jos, agora com 51 anos, afirma: "Mesmo ao nível do karting, tentei ensinar-lhe tudo o que podia. Porque há muitos aspectos a ter em conta - a condução em si, a forma como se ultrapassa, a configuração do carro. Acho que dar ao Max muito para aprender desde cedo valeu a pena, porque na sua estreia na Fórmula 1 mostrou que ele é muito avançado para a sua idade."



Sobre a escolha invulgar de linha do seu filho, Jos disse: "A ultrapassagem foi um grande problema para mim porque acho que se pode ultrapassar da forma errada. Se ele perdia tempo numa manobra de ultrapassagem, eu tentava explicar-lhe como fazer melhor. Se perdemos tempo na pista, é porque não o fizemos corretamente. O Max interiorizou isso".



"Cheguei ao ponto de o proibir de atacar nas rectas ou em sítios que me pareciam demasiado fáceis. Disse-lhe: 'Só podes atacar aqui, aqui e também ali, mas não de outra forma'. E essas eram curvas onde os outros não podiam atacar porque é muito mais difícil. Essa é uma das razões pelas quais mais tarde na Fórmula 1 ficámos com a impressão de que o Max podia ultrapassar em qualquer lugar. Uma manobra de ultrapassagem não é um produto do acaso. Um piloto tem de manter um olhar atento sobre o seu adversário, espiar os seus pontos fracos e conhecer realmente o seu rival. O Max treinou isto durante anos no karting, tornou-se uma segunda natureza para ele".





Paz interior profunda

A arte do piloto de corridas é uma coisa, o lado mental é outra. Max Verstappen está mais relaxado do que nunca. A não ser que ele fique chateado com alguma coisa. Nessa altura, o temperamento impetuoso vem ao de cima, como se o sangue siciliano estivesse a pulsar nas veias de Max, e a linguagem torna-se rústica.



Mas a atitude básica mostra uma pessoa que está em paz consigo própria, que está completamente consciente das suas capacidades e que, por isso, não se irrita quando não ganha (as excepções provam a regra). Desde que Max Verstappen saiba que aproveitou ao máximo as suas oportunidades, está tudo bem.



De onde vem essa serenidade? Jos Verstappen: "Corresponde ao seu carácter, não se pode treinar algo assim. Sei que não sou a pessoa mais fácil de trabalhar e exigi muito do Max. Mas ele foi capaz de aguentar tudo. Ele sempre foi muito forte mentalmente. Com muitas vitórias, construiu uma enorme auto-confiança, passo a passo. Quando se acredita fortemente em si próprio, isso não desaparece".





Honestidade desarmante

O que é que faz este Verstappen funcionar? O que é que o torna tão forte? O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, pensa: "Em todos os meus anos, nunca vi um piloto tão direto como o Max. Tudo é abordado com a maior abertura e honestidade. O que o público pensa não é assim tão importante para ele, que gosta de se manter reservado fora da pista".



"Depois, quando passamos mais tempo com ele e o conhecemos melhor, é um rapaz muito simpático que tem uma paixão total pelo seu desporto, com uma fome imensa, motivado até ao tutano; para ser exato, não conheço nenhum outro piloto que tenha um impulso interior tão forte. Nenhum outro piloto com quem trabalhei correu a um nível tão elevado e consistente".



"Em termos de trabalho com ele, é muito fácil sentarmo-nos com ele e chamar a sua atenção. Talvez numa conversa ele mostre que não está de acordo, mas está sempre a tentar encontrar um denominador comum."



Muito importante para o holandês: a colaboração simbiótica com o seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase. Horner prossegue: "A dinâmica entre os dois é tão intensa que, no meio, temos de nos perguntar quem é suposto ser o piloto e quem é suposto ser o engenheiro. Penso que o trabalho entre um piloto e o seu engenheiro de corrida é fundamental para o sucesso. O engenheiro tem de ser capaz de implementar o que o piloto precisa. Vejo uma ligação tão forte como a que existe entre Sebastian Vettel e Guillaume Rocquelin".





Manter-se fiel a si próprio

Penso que uma das razões pelas quais Max Verstappen é tão popular, muito para além dos limites das suas fiéis camisolas cor de laranja: ele é autêntico. O piloto da Red Bull Racing é um ator miserável, sabemos sempre exatamente qual é a nossa posição, quer ele esteja zangado ou feliz.



Os fãs apreciam isso: em 2021, foi eleito o piloto mais popular numa sondagem para a Fórmula 1, com 14,4 por cento de todos os votos. Era claro que a estrela da Red Bull Racing estaria à frente na Holanda, e a primeira posição no Japão também é óbvia devido ao seu trabalho com a Honda. O que foi mais surpreendente foi o facto de Max ser também o piloto mais popular entre os fãs nos EUA, e não o globetrotter Lewis Hamilton, que passa regularmente algum tempo na América.



Max nunca faz do seu coração um poço de assassinos, mesmo que as suas palavras fiquem presas na garganta de algumas pessoas ou que não se favoreça a si próprio com a sua honestidade impiedosa. É inesquecível a forma como uma vez admitiu, no México, que não tinha abrandado sob amarelo quando o Mercedes de Bottas ficou preso na barreira da pista à sua esquerda. Isso custou-lhe o recorde de se tornar o mais jovem piloto de Fórmula 1 na pole.



Max Verstappen ficou irritado consigo mesmo por um tempo, mas depois voltou a fazer o que sempre fez.



Três títulos de campeão mundial - e agora? Fernando Alonso, astro da Aston Martin, acredita que seus adversários terão que se vestir bem: "Nos próximos anos, Max ganhará mais títulos".



E Lewis Hamilton provou ser um bom profeta no final de 2021: "As pessoas esquecem-se de vez em quando de como o Max ainda é jovem. Ele só vai ficar mais forte a cada temporada e a cada década, não tenho dúvidas".





Todos os campeões mundiais de Fórmula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN), Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (EUA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (EUA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati e Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo