Horner : "Max Verstappen fait partie du club exclusif".

Le fait que Max Verstappen ait remporté son troisième titre de champion du monde lors du sprint du Qatar a donné lieu à une fête un peu moins importante. Mais les louanges sont d'autant plus grandes.

Helmut Marko n'étaitpas le seul à être prêt à faire la fête, Christian Horner aussi. Après le troisième titre de champion du monde de Max Verstappen, il faut faire la fête chez Red Bull Racing, mais seulement avec le frein à main serré, car le GP est encore prévu dimanche.

"En tout cas, je ne chanterai pas ce soir", a annoncé Horner avec un clin d'œil : "C'est samedi soir, nous avons encore une course demain. Nous prenons déjà un petit moment pour en profiter en tant qu'équipe. Mais ensuite, nous nous concentrerons sur la course".

Mais ce soir-là, il était bien sûr question de Verstappen, de sa saison, de sa domination, de sa classe. Avec celle-ci et une voiture presque imbattable, il a marqué la Formule 1 de son empreinte.

"Max fait désormais partie des plus grands noms de l'histoire de ce sport. Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna - il fait partie de ce club très fermé des gens qui ont été trois fois champions du monde. Et maintenant, on le compte parmi les légendes", a déclaré Horner.

Mais Horner a également souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'individus. "Cela a été une super période maintenant pour notre équipe. Sans le travail acharné, y compris de ceux qui travaillent en coulisses, tout cela n'aurait pas été possible. Tout cela est un travail d'équipe", a-t-il déclaré.

Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 19 tours

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5