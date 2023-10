Horner: "Max Verstappen fa parte di un club esclusivo".

Non solo Helmut Marko, ma anche Christian Horner era pronto per la festa. Dopo il terzo titolo mondiale di Max Verstappen, ci saranno festeggiamenti alla Red Bull Racing, ma solo con il freno a mano tirato, perché domenica c'è ancora il GP.

"Comunque, non canterò stasera", ha annunciato Horner con una strizzatina d'occhio: "È sabato sera, abbiamo ancora una gara domani. Ci stiamo già prendendo un piccolo momento per godercelo come squadra. Ma poi ci concentreremo sulla gara".

Ma naturalmente la serata è stata tutta dedicata a Verstappen, alla sua stagione, al suo dominio, alla sua classe. Con questo e con una macchina quasi imbattibile, ha lasciato il segno in Formula Uno.

"Max è ora uno dei più grandi nomi della storia di questo sport. Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna: fa parte di questo club esclusivo di persone che sono state tre volte campioni del mondo. E ora è annoverato tra le leggende", ha detto Horner.

Ma Horner ha anche sottolineato che non si tratta solo di individui. "Questo è stato un periodo super per la nostra squadra. Senza il duro lavoro, anche di chi lavora dietro le quinte, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. È tutto un lavoro di squadra", ha detto.

Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 19 giri

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871sec.

03° Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04° George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08° Alex Albon (T), Williams, +19.864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 22

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5