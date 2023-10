Horner: "Max Verstappen pertence a um clube exclusivo".



O facto de Max Verstappen ter conquistado o seu terceiro título de campeão do mundo no sprint do Qatar faz com que a festa do campeonato do mundo seja um pouco mais pequena. Mas o elogio é ainda maior.

