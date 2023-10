Max Verstappen: Emotivas palabras sobre Red Bull Racing

Este año no ha sido una carrera hacia el título mundial, ha sido una exhibición de potencia de Max Verstappen durante largos tramos. Ha dejado su huella en esta temporada 2023, pero irónicamente se ha asegurado otro triunfo en el Campeonato del Mundo con un segundo puesto, además al sprint.

Max sobre su carrera: "No ha sido tan fácil. Al principio, los pilotos con neumáticos blandos jugaron al gato y al ratón con nosotros, que íbamos con rodillos de dureza media. He perdido algunas posiciones. Quería ser paciente porque sabía que este año éramos buenos en cuanto al desgaste de los neumáticos. Pero los numerosos periodos de coche de seguridad no jugaron a nuestro favor".

"También perdí tiempo detrás de Russell, de lo contrario podría haber sido suficiente contra Piastri. Pero esa sensación molesta se desvaneció rápidamente después del sprint, porque el tercer título es en seco, y en última instancia eso es todo lo que me importaba hoy."

Verstappen, visiblemente emocionado, prosigue: "Este es un año muy especial y he insistido varias veces en lo importante que es disfrutarlo. Hemos tenido una gran racha, tantas victorias fabulosas, ahora defendiendo con éxito los dos títulos... nos hace sentir muy orgullosos y tenemos que disfrutar de este momento. No creo que haya muchos años como este. Por eso es tan importante saborearlo como es debido".



¿Y cómo lo saborea Max la noche de su victoria? Verstappen guiña un ojo y miente a los periodistas: "Bueno, me tomaré un agua mineral o dos, pero prometo que mañana volveré en buena forma".



Max es ahora tricampeón de Fórmula 1, a la altura de los grandes de este deporte: Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham. ¿Ya está asegurado? Verstappen: "En realidad todavía no. Nunca habría soñado con algo así cuando me esforzaba por llegar a la Fórmula 1".



"Mi objetivo siempre fue llegar a la categoría reina, ganar allí e, idealmente, llevarme el título. Lo logré por primera vez en 2021, y en ese momento me dije a mí mismo: cualquier otra cosa que venga ahora, es un extra. Y así es como lo sigo viendo".



Y de nuevo Max se emociona: "Estoy muy agradecido por lo que puedo conseguir con este gran equipo. Y de esta temporada en particular, como ya he dicho, hablaremos durante muchos años, estoy seguro de ello".



"Y no es sólo el aspecto deportivo con todas estas victorias. También es el lado humano - es muy divertido trabajar con este equipo, tenemos un gran espíritu de equipo en Red Bull Racing, todo el mundo tira juntos y la gente trabaja día y noche para darme un coche como este. Se lo agradezco".



¿Cómo compararía Max sus tres títulos? "En términos de éxitos, éste es el mejor, porque en ninguna temporada hemos sido tan superiores. Por supuesto, el primer título siempre es muy especial, igual que siempre recordarás tu primera victoria, no importa cuántos Grandes Premios más ganes."



"Cada título ha sido diferente: el primero fue muy, muy emotivo por ser el primero y por cómo se produjo en 2021 en Abu Dhabi. El segundo fue especial porque pudimos confirmar que no habíamos sido campeones del mundo por casualidad. Pero este es casi mi favorito porque creo que es nuestro mejor año juntos. También creo que éste es el mejor coche que he podido pilotar en Red Bull Racing".



A menudo los pilotos nos han dicho que desde el primer test con un nuevo coche de carreras intuían que éste iba a ser un gran año o, más probablemente, una temporada dura. ¿Cómo lo ve Max? "Siempre me resulta un poco difícil de evaluar. Por supuesto que te haces rápidamente una idea del coche, para bien o para mal, pero al final nunca sabes lo que va a hacer la competencia".



"En realidad asumo que nos vamos a enfrentar a mucho viento en contra de nuestros rivales. Y me quedé bastante sorprendido en Bahréin por lo bien que nos fue. Pero incluso entonces no estaba seguro de mí mismo. Porque Bahréin es sólo una instantánea y quizá no sea el circuito más significativo en cuanto a las cualidades de un coche de carreras como todoterreno. Pero cuando posteriormente fuimos rápidos en tipos de circuitos muy diferentes, sospeché que tendríamos un buen año".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08º Alex Albon (T), Williams, +19.864

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, Caída

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5