Max Verstappen : Des mots émouvants sur Red Bull Racing

Ce n'était pas une course vers le titre mondial cette année, c'était une démonstration de force de Max Verstappen pendant une grande partie de la course. Il a marqué de son empreinte cette saison 2023, mais ironiquement, il a assuré un nouveau triomphe en championnat du monde en terminant deuxième - dans un sprint, en plus.

Max à propos de sa course : "Tout n'était pas si simple. Au départ, les pilotes en pneus tendres ont joué au chat et à la souris avec nous, qui étions en pneus médiums. J'ai perdu quelques rangs. Je voulais rester patient, car je savais que nous étions bons cette année en termes d'usure des pneus. Mais les nombreuses phases de safety car n'ont pas joué en notre faveur".

"J'ai en outre perdu du temps derrière Russell, sinon cela aurait peut-être suffi contre Piastri. Mais ce sentiment lancinant s'est vite dissipé après le sprint, car le troisième titre est au sec et, finalement, c'est tout ce qui m'importait aujourd'hui".

Verstappen est visiblement ému lorsqu'il poursuit : "C'est une année très spéciale, et j'ai déjà souligné à plusieurs reprises combien il était important d'en profiter. Nous avons réalisé un parcours formidable, remporté tant de victoires fabuleuses, et maintenant défendu avec succès les deux titres - cela nous rend vraiment fiers, et nous devons savourer ce moment. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'années comme celle-ci. Il est donc d'autant plus important de bien en profiter".



Et comment Max le savoure-t-il le soir de son titre ? Verstappen cligne de l'œil et lance un clin d'œil aux journalistes : "Eh bien, je m'offrirai bien l'une ou l'autre eau minérale, mais je promets que je me présenterai demain en pleine forme".



Max est désormais triple champion de Formule 1, il est au même niveau que les plus grands de ce sport - Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham. Est-ce déjà assuré ? Verstappen : "Pas encore vraiment. Je n'aurais jamais pu rêver d'une telle chose lorsque je me suis dirigé vers la Formule 1".



"Mon objectif a toujours été d'atteindre la catégorie reine, d'y gagner et, dans l'idéal, de remporter le titre. J'y suis parvenu pour la première fois en 2021 et à l'époque, je me suis dit - tout ce qui vient maintenant, c'est du bonus. Et c'est toujours ainsi que je vois les choses".



Et Max de s'émouvoir à nouveau : "Je suis très reconnaissant de ce que je peux accomplir avec cette équipe formidable. Et cette saison en particulier, comme je l'ai dit, est une saison dont nous parlerons encore dans de nombreuses années, j'en suis sûr".



"Et ce n'est pas seulement le côté sportif avec toutes ces victoires. Il y a aussi l'aspect humain - c'est tout simplement un plaisir de travailler avec cette équipe, nous avons un super esprit d'équipe chez Red Bull Racing, tout le monde tire dans le même sens, et les gens travaillent jour et nuit pour me donner une telle voiture. J'apprécie cela à sa juste valeur".



Comment Max comparerait-il ses trois titres ? "En termes de succès, c'est le meilleur, car aucune saison ne nous a été aussi supérieure. Bien sûr, le premier titre est toujours très spécial, tout comme tu te souviendras toujours de ta première victoire, quel que soit le nombre de Grands Prix que tu remportes encore".



"Chaque titre était différent : le premier était très, très émouvant, parce que c'était le premier et à cause de la manière dont il a été obtenu à Abu Dhabi en 2021. Le deuxième était spécial parce que nous pouvions confirmer que nous n'étions pas devenus champions du monde par hasard. Mais celle-ci est presque ma préférée, parce que je crois que c'est notre meilleure année ensemble. Je pense aussi que celle-ci est la meilleure voiture que j'ai pu piloter chez Red Bull Racing".



Souvent, les pilotes nous ont dit qu'ils avaient senti dès le premier test avec une nouvelle voiture de course - ce sera une année formidable ou plutôt une saison difficile. Qu'en pense Max ? "Je trouve toujours cela un peu difficile à évaluer. Bien sûr, tu as vite fait de te faire une idée de la voiture, en bien ou en moins bien, mais au final, tu ne sais jamais ce que va faire la concurrence".



"En fait, je pars du principe que nous devons nous attendre à beaucoup de vents contraires de la part de nos rivaux. Et j'ai été assez stupéfait à Bahreïn de voir à quel point cela s'est bien passé. Mais même là, je n'étais pas encore sûr de moi. Car Bahreïn n'est qu'un instantané et peut-être pas le circuit le plus révélateur des qualités d'une voiture de course polyvalente. Mais quand nous avons été rapides par la suite sur des types de circuits très différents, j'ai pressenti que nous allions avoir une bonne année".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5