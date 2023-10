Max Verstappen: Parole commoventi sulla Red Bull Racing

Quest'anno non è stata una corsa al titolo mondiale, ma una dimostrazione di potenza da parte di Max Verstappen per lunghi tratti. Ha lasciato il segno in questa stagione 2023, ma per ironia della sorte si è assicurato un altro trionfo nel campionato del mondo con un secondo posto, per giunta in volata.

Max sulla sua gara: "Non è stato facile. Alla partenza, i piloti con le gomme morbide hanno giocato al gatto e al topo con noi, che eravamo su gomme medio-dure. Ho perso qualche posizione. Volevo essere paziente perché sapevo che quest'anno eravamo a posto in termini di usura degli pneumatici. Ma le numerose safety car non hanno giocato a nostro favore".

"Ho anche perso tempo dietro a Russell, altrimenti sarebbe stato sufficiente contro Piastri. Ma questa sensazione fastidiosa è svanita rapidamente dopo la volata, perché il terzo titolo è sull'asciutto, e in definitiva è tutto ciò che contava per me oggi".

Verstappen è visibilmente commosso e continua: "Questo è un anno molto speciale e ho sottolineato più volte quanto sia importante goderselo. Abbiamo avuto una grande corsa, tante vittorie favolose, ora stiamo difendendo con successo entrambi i titoli: questo ci rende davvero orgogliosi e dobbiamo goderci questo momento. Non credo che ci saranno molti anni come questo. Per questo è ancora più importante assaporarlo come si deve".



E come se l'è goduto Max la sera della vittoria del titolo? Verstappen fa l'occhiolino e dice ai giornalisti: "Beh, berrò un'acqua minerale o due, ma prometto che domani tornerò in forma".



Max è ora un tre volte campione di Formula 1, al pari dei grandi dello sport - Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham. È già assicurato? Verstappen: "Non ancora. Non avrei mai sognato una cosa del genere quando mi stavo impegnando per la Formula 1".



"Il mio obiettivo è sempre stato quello di arrivare nella classe regina, vincere e idealmente conquistare il titolo. L'ho raggiunto per la prima volta nel 2021, e all'epoca mi sono detto: qualsiasi altra cosa arrivi adesso, è un bonus. Ed è così che la vedo tuttora".



E ancora Max si commuove: "Sono molto grato per quello che riesco a fare con questa grande squadra. E questa stagione in particolare, come ho detto, è una di quelle di cui si parlerà per molti anni a venire, ne sono sicuro".



"E non è solo l'aspetto sportivo con tutte queste vittorie. È anche il lato umano: è così divertente lavorare con questa squadra, abbiamo un grande spirito di squadra alla Red Bull Racing, tutti si uniscono e le persone lavorano giorno e notte per darmi una macchina come questa. Lo apprezzo molto".



Come paragonerebbe Max i suoi tre titoli? "In termini di successi, questo è il migliore, perché in nessuna stagione siamo stati così superiori. Naturalmente, il primo titolo è sempre molto speciale, così come si ricorderà sempre la prima vittoria, indipendentemente dal numero di Gran Premi vinti".



"Ogni titolo è stato diverso: il primo è stato molto, molto emozionante perché era solo il primo e per il modo in cui è arrivato nel 2021 ad Abu Dhabi. Il secondo è stato speciale perché abbiamo potuto confermare che non siamo diventati campioni del mondo per caso. Ma questo è quasi il mio preferito perché penso che sia il nostro miglior anno insieme. Penso anche che questa sia la migliore macchina che ho potuto guidare alla Red Bull Racing".



Spesso i piloti ci hanno detto di aver percepito fin dal primo test con una nuova auto da corsa che questo sarà un grande anno o più probabilmente una stagione difficile. Come la vede Max? "Per me è sempre un po' difficile da valutare. Certo, la macchina si conosce subito, nel bene e nel male, ma alla fine della giornata non si sa mai cosa farà la concorrenza".



"In realtà presumo che dovremo affrontare un forte vento contrario da parte dei nostri rivali. E in Bahrain sono rimasto piuttosto stupito da come è andata bene. Ma anche allora non ero sicuro di me stesso. Perché il Bahrein è solo un'istantanea e forse non è la pista più significativa in termini di qualità di un'auto da corsa come veicolo completo. Ma quando siamo stati successivamente veloci su tipi di tracciati molto diversi, ho sospettato che avremmo avuto un buon anno".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08° Alex Albon (T), Williams, +19.864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 22

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5