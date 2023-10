Max Verstappen: Palavras comoventes sobre a Red Bull Racing

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen está aliviado com a conquista do seu terceiro título com a Red Bull Racing. O holandês de 26 anos está visivelmente emocionado e explica porque é que este título é o seu favorito de todos.

Não foi uma corrida para o título de campeão mundial este ano, foi uma demonstração de poder de Max Verstappen durante longos períodos. Deixou a sua marca nesta época de 2023, mas, ironicamente, garantiu mais um triunfo no Campeonato do Mundo com um segundo lugar - num sprint, ainda por cima.

Max sobre a sua corrida: "Não foi assim tão fácil. No início, os pilotos com pneus macios jogaram ao gato e ao rato connosco, que estávamos com pneus médio-duros. Perdi alguns lugares. Queria manter-me paciente porque sabia que este ano estávamos bem em termos de desgaste dos pneus. Mas os vários períodos de safety car não nos favoreceram".

"Também perdi tempo atrás do Russell, o que poderia ter sido suficiente contra o Piastri. Mas essa sensação desagradável desapareceu rapidamente após o sprint, porque o terceiro título está no seco e, em última análise, é tudo o que importa para mim hoje."

Verstappen está visivelmente emocionado enquanto continua: "Este é um ano muito especial e eu já enfatizei algumas vezes o quão importante é aproveitá-lo. Tivemos uma grande corrida, tivemos um grande desempenho, e o nosso carro foi muito bom. Tivemos uma grande corrida, tantas vitórias fabulosas, agora defendemos com sucesso os dois títulos - isso deixa-nos muito orgulhosos e temos de aproveitar este momento. Penso que não haverá muitos anos como este. Isso faz com que seja ainda mais importante saboreá-lo corretamente."



E como é que Max o saboreia na noite da conquista do título? Verstappen pisca o olho e mente para os jornalistas: "Bem, vou beber uma ou duas águas minerais, mas prometo que amanhã estarei de volta em boa forma."



Max é agora tricampeão de Fórmula 1, a par dos grandes nomes do desporto - Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham. Isso já está assegurado? Verstappen: "Na verdade, ainda não. Nunca teria sonhado com algo assim quando estava a lutar pela Fórmula 1.



"O meu objetivo foi sempre chegar à categoria rainha, ganhar e, idealmente, conquistar o título. Consegui isso pela primeira vez em 2021 e, na altura, pensei para mim mesmo - tudo o que vier agora é um bónus. E é assim que continuo a ver as coisas".



E, mais uma vez, Max emociona-se: "Estou muito grato por tudo o que posso fazer com esta grande equipa. E esta época em particular, como já disse, é uma época de que vamos falar durante muitos anos, tenho a certeza disso."



"E não é só o lado desportivo, com todas estas vitórias. É também o lado humano - é muito divertido trabalhar com esta equipa, temos um grande espírito de equipa na Red Bull Racing, todos se unem e as pessoas trabalham dia e noite para me dar um carro como este. Eu aprecio isso".



Como é que Max compara os seus três títulos? "Em termos de sucessos, este é o melhor, porque em nenhuma época fomos tão superiores. Claro que o primeiro título é sempre muito especial, tal como a primeira vitória é sempre recordada, independentemente do número de Grandes Prémios que se ganhe."



"Todos os títulos foram diferentes: o primeiro foi muito, muito emotivo porque era apenas o primeiro e pela forma como surgiu em 2021 em Abu Dhabi. O segundo foi especial porque pudemos confirmar que não nos tínhamos tornado campeões do mundo por acaso. Mas este é quase o meu favorito porque penso que é o nosso melhor ano juntos. Também acho que este é o melhor carro que pude conduzir na Red Bull Racing".



Muitas vezes os pilotos dizem-nos que sentiram desde o primeiro teste com um novo carro de corrida que este vai ser um grande ano ou, mais provavelmente, uma época difícil. Como é que Max vê isso? "Acho sempre um pouco difícil de avaliar. É claro que se sente o carro rapidamente, para o melhor ou para o pior, mas no final do dia nunca se sabe o que a concorrência vai fazer."



"Na verdade, parto do princípio de que vamos enfrentar muito vento contrário dos nossos rivais. E fiquei bastante surpreendido no Bahrain com a forma como isso correu. Mas, mesmo nessa altura, não estava seguro de mim próprio. Porque o Bahrain é apenas uma amostra e talvez não seja a pista mais significativa em termos das qualidades de um carro de corrida como um todo. Mas quando fomos posteriormente rápidos em tipos de pista muito diferentes, suspeitei que teríamos um bom ano."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08º Alex Albon (T), Williams, +19,864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 174

05. Sainz 153

06 Leclerc 137

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5