GP du Qatar à la TV : le champion du monde Max Verstappen gratuitement

La course de dimanche au Qatar sera diffusée gratuitement par Sky sur skysport.de, dans l'application et sur YouTube. McLaren peut-elle mettre à mal le champion du monde Max Verstappen ?

Max Verstappen est champion du monde pour la troisième fois. Le Néerlandais ne veut donc pas se laisser aller. Le dimanche sera également passionnant après la décision du championnat du monde prise samedi lors du sprint, car McLaren met une forte pression sur Red Bull Racing.

Ceux qui veulent voir le GP après le sprint divertissant ont cette fois-ci une possibilité gratuite : Sky montre le GP du Qatar sur skysport.de, dans l'application Sky Sport ainsi que sur sa chaîne Sky Sport YouTube - en plus de la retransmission en direct et des reportages sur Sky Sport F1 et WOW.

Pour la première fois, Sky retransmettra également la course sur sa chaîne TikTok @skysportformel1 - en format 9:16 et avec ses propres hôtes : Sophia Flörsch et Joé Signon commenteront ensemble et seront en échange constant avec la communauté TikTok, qui profitera en outre de la fonction multi-split-screen (jusqu'à quatre signaux en parallèle) pendant le streaming en direct.

Nous vous tiendrons au courant de tout ce qu'il faut savoir grâce au live-ticker, mais nous avons bien sûr aussi résumé pour vous, comme toujours, les principales dates de diffusion de Sky, ORF, ServusTV et SRF.

Le GP du Qatar à la télévision

Dimanche 8 octobre

08h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2023

10h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

12h00 : Sky Sport F1 - Reprise des essais libres

13h30 : Sky Sport F1 - Qualifications GP rediffusion

15h00 : Sky Sport F1 - Qualification sprint rediffusion

16h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

17h00 : Sky Sport F1 - Hardenecke rencontre ... (Mick Schumacher)

17h30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

17h40 : ORF 1 - Actualités Formule 1

18h20 : SRF Info - Rapports préliminaires sur la course

18h25 : ORF 1 - Rapports préliminaires sur la course

18h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix (également disponible gratuitement sur skysport.de, dans l'application Sky ainsi que sur YouTube)

18h55 : ORF 1 - Début de la couverture du Grand Prix

18h55 : SRF Info - Début de la couverture du Grand Prix

19h00 : Grand Prix du Qatar (57 tours)

20h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

21.00 heures : ORF 1 - Motorhome

21h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

21h40 : ORF 1 - Max Verstappen : Anatomie d'un champion

22h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

22h45 : Sky Sport F1 - Greatest Races : Jenson Button au Canada 2011

23h00 : Sky Sport F1 - Greatest Races : Nigel Mansell à Silverstone 1987

23h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Japon 2023

23h30 : Sky Sport F1 - Reprise du Grand Prix du Qatar

23h45 : ServusTV - Rediffusion du Grand Prix du Qatar