GP del Qatar in TV: il campione del mondo Max Verstappen gratis

Max Verstappen è campione del mondo per la terza volta. L'olandese non vuole mollare ancora per molto tempo. Sarà emozionante anche domenica, dopo la decisione sul campionato del mondo presa nella volata di sabato, perché la McLaren sta mettendo sotto pressione la Red Bull Racing.

Chi vuole guardare il GP dopo la divertente volata, questa volta ha un'opportunità gratuita: Sky trasmetterà il GP del Qatar su skysport.de, sull'app Sky Sport e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla trasmissione e alla copertura in diretta su Sky Sport F1 e WOW.

Per la prima volta, Sky trasmetterà la gara anche sul suo canale TikTok @skysportformel1 - in formato 9:16 e con i propri conduttori: Sophia Flörsch e Joé Signon commenteranno insieme e saranno in costante scambio con la community di TikTok, che potrà anche beneficiare della funzione multi-split screen (fino a quattro segnali in parallelo) durante il live stream.

Vi terremo aggiornati con il live ticker, ma naturalmente, come sempre, abbiamo anche riassunto per voi le date di trasmissione più importanti di Sky, ORF, ServusTV e SRF.

GP del Qatar in TV

Domenica 8 ottobre

08.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2023

10.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche Sprint

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

12.00: Sky Sport F1 - Repliche prove libere

13.30: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

15.00: Sky Sport F1 - Repliche delle qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - Repliche sprint

17.00: Sky Sport F1 - Hardenecke incontra... (Mick Schumacher)

17.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio

17.40: ORF 1 - Notizie sulla Formula 1

18.20: SRF Info - Le anticipazioni sulla gara

18.25: ORF 1 - Cronaca pre-gara

18.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio (anche gratuitamente su skysport.de, nell'app Sky e su YouTube)

18.55: ORF 1 - Inizio della copertura del Gran Premio

18.55: SRF Info - Inizio della copertura del Gran Premio

19.00: Gran Premio del Qatar (57 giri)

20.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

21.00: ORF 1 - Motorhome

21.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

21.40: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomia di un campione

22.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

22.45: Sky Sport F1 - Le gare più belle: Jenson Button in Canada 2011

23.00: Sky Sport F1 - Le gare più belle: Nigel Mansell a Silverstone 1987

23.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

23.30: Sky Sport F1 - Replay del Gran Premio del Qatar

23.45: ServusTV - Ripetizione del Gran Premio del Qatar