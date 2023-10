GP do Qatar na TV: Campeão do Mundo Max Verstappen de graça

A Sky vai transmitir a corrida de domingo no Qatar gratuitamente em skysport.de, na aplicação e no YouTube. Poderá a McLaren dar ao campeão do mundo Max Verstappen uma corrida para o seu dinheiro?

Max Verstappen é campeão do mundo pela terceira vez. O holandês não quer baixar os braços durante muito tempo. O domingo também vai ser emocionante, depois da decisão do campeonato do mundo tomada no sprint de sábado, porque a McLaren está a colocar a Red Bull Racing sob muita pressão.

Aqueles que quiserem assistir ao GP depois do divertido sprint têm uma oportunidade gratuita desta vez: a Sky vai mostrar o GP do Qatar em skysport.de, na aplicação Sky Sport e no seu canal Sky Sport YouTube - para além da transmissão em direto e da cobertura no Sky Sport F1 e no WOW.

Pela primeira vez, a Sky também transmitirá a corrida no seu canal TikTok @skysportformel1 - no formato 9:16 e com os seus próprios anfitriões: Sophia Flörsch e Joé Signon comentarão em conjunto e estarão em constante intercâmbio com a comunidade TikTok, que também beneficiará da função de ecrã multi-split (até quatro sinais em paralelo) durante a transmissão em direto.

Iremos mantê-lo atualizado com o live ticker, mas claro, como sempre, também resumimos as datas de transmissão mais importantes da Sky, ORF, ServusTV e SRF para si.

GP do Qatar na TV

Domingo, 8 de outubro

08h00: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão 2023

10.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

11.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

12.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

13.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

15.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

16.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

17.00: Sky Sport F1 - Hardenecke encontra ... (Mick Schumacher)

17.30: Sky Sport F1 - Antevisão dos Grandes Prémios

17h40: ORF 1 - Notícias da Fórmula 1

18.20: SRF Info - Relatórios preliminares sobre a corrida

18h25: ORF 1 - Relatórios pré-corrida

18h55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio (também gratuita em skysport.de, na aplicação Sky e no YouTube)

18h55: ORF 1 - Início da cobertura do Grande Prémio

18h55: SRF Info - Início da cobertura do Grande Prémio

19h00: Grande Prémio do Qatar (57 voltas)

20h45: Sky Sport F1 - Análises e Entrevistas

21h00: ORF 1 - Autocaravana

21.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Corrida

21.40: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomia de um Campeão

22.00: Sky Sport F1 - Caderno de anotações do Ted

22.45: Sky Sport F1 - As melhores corridas: Jenson Button no Canadá 2011

23.00: Sky Sport F1 - Grandes Corridas: Nigel Mansell em Silverstone 1987

23.15: Sky Sport F1 - As 10 melhores corridas a bordo: GP do Japão 2023

23.30: Sky Sport F1 - Repetição do Grande Prémio do Qatar

23.45: ServusTV - Repetição do Grande Prémio do Qatar