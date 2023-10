Max Verstappen y el futuro: respuesta desconcertante

Los campeones están de acuerdo: Max Verstappen seguirá dejando huella en la Fórmula 1 en los próximos años. Fernando Alonso ha dicho en el Circuito Internacional de Losail: "Con el telón de fondo de las regulaciones estables y en vista de sus actuaciones, asumo que Max está lejos de terminar de ganar."

Y el campeón récord Lewis Hamilton ha dicho sobre el mismo tema: "Esta va a ser la década de Max Verstappen".

El holandés de 26 años se ha comprometido con Red Bull Racing hasta finales de 2028, lo que lo dice todo sobre la confianza que el 48 veces ganador de un GP tiene en esta escudería. ¿Pero después qué? Cuando expire su contrato actual, Max sólo tendrá 31 años.

Max dice abiertamente: "No sé lo que todavía puedo conseguir en este deporte. Eso depende sobre todo del trabajo que hagamos, pero por supuesto también de cómo se posicionen los rivales. Soy joven, todavía me veo en la Fórmula 1 unos cuantos años más y creo que todavía puedo mostrar muchas buenas actuaciones. Al fin y al cabo, la cuestión sobre mi futuro no es cuánto tiempo puedo competir en la Fórmula 1, sino cuánto tiempo quiero estar aquí".

Porque Max ya ha declarado en varias ocasiones que difícilmente puede imaginarse pilotando un Fórmula 1 durante tanto tiempo como, por ejemplo, Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Y tiene otras metas en el automovilismo, como pilotar en las 24 Horas de Le Mans.



¿Cree Max que la sed de victoria actual podría saciarse algún día? "Sí, sin duda, ese momento llegará. Es algo natural. Al fin y al cabo, se trata de la alegría que me da el deporte. En este momento, estoy disfrutando al máximo de la Fórmula 1, y aprecio que ya he conseguido más de lo que jamás podría haber soñado."



"En algunos deportes, llega un momento en que el cuerpo no aguanta más, en otros un atleta puede estar mentalmente quemado. En mi caso, creo que será que un día determinado me diga a mí mismo que ya no quiero correr tanto."



"Nunca he sido un corredor que se fije objetivos ligados a números o estadísticas. No soy así. Los récords son algo a lo que echar la vista atrás más tarde y de lo que sentirse orgulloso entonces, pero hoy estoy completamente centrado en la siguiente tarea que tengo entre manos, y a dónde me llevará eso en términos de victorias o títulos o récords, no me preocupo por eso".



¿Hubo algún momento durante la temporada en el que Verstappen estuviera seguro de que iba a ganar este título? "Bueno, nos dimos cuenta, por supuesto, de que las cosas iban bien, pero he estado en este deporte el tiempo suficiente para saber que nunca debes estar completamente seguro de nada. Pero cuando encadenamos esa racha de diez victorias seguidas, tuve el presentimiento de que era cuestión de tiempo que nos hiciéramos con el título".



"Oigo todas estas comparaciones con otros campeones y veo los nombres de los pilotos que han ganado todos estos títulos y a veces tengo que pellizcarme, no puedo creer que se me mencione al mismo tiempo que a ellos. Hace unos años, nunca habría pensado que eso fuera posible. Es una sensación agradable, pero también un poco surrealista".



El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, ha dicho que nunca ha visto a un piloto conducir tan contento al más alto nivel. Max añadió: "Siempre me resulta un poco difícil hablar de mí mismo, pero por supuesto que intento mejorar todo el tiempo. Creo que estoy en constante evolución. Y no dejo de ganar experiencia. Eso hace que me resulte más fácil afrontar los problemas y, en definitiva, sacar lo mejor de las misiones."



¿Qué victoria de 2023 recuerda Max con más cariño? "Miami fue extremadamente divertido cuando pude ganar desde la novena posición de la parrilla. El Gran Premio de Spa-Francorchamps también fue muy satisfactorio y, por supuesto, la carrera en condiciones mixtas ante nuestro público en Zandvoort."



A falta de cinco carreras para el final, el título está asegurado, así que ¿qué cambia en el enfoque de Max en las rondas restantes? "En realidad nada, porque mi actitud es siempre la misma: quiero conseguir el mejor resultado posible, idealmente una victoria. Afrontamos cada fin de semana con hambre, como si siguiéramos persiguiendo esa primera victoria".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08º Alex Albon (T), Williams, +19.864

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, Caída

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5