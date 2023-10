Max Verstappen et l'avenir : une réponse étonnante

Les champions sont unanimes : Max Verstappen continuera à marquer la Formule 1 de son empreinte dans les années à venir. Fernando Alonso a déclaré au Losail International Circuit : "Dans le contexte d'un règlement stable et au vu de ses performances, je pars du principe que Max n'a pas fini de gagner".

Et le champion record Lewis Hamilton a déclaré sur le même sujet : "Ce sera la décennie de Max Verstappen".

Le Néerlandais de 26 ans est lié à Red Bull Racing jusqu'à la fin 2028, ce qui en dit long sur la confiance que le vainqueur de 48 GP a dans cette écurie. Mais que se passera-t-il ensuite ? Lorsque son contrat actuel arrivera à échéance, Max n'aura que 31 ans.

Max déclare ouvertement : "Je ne sais pas ce que je peux encore accomplir dans ce sport. Cela dépend en premier lieu du travail que nous faisons, mais bien sûr aussi de la manière dont les adversaires sont positionnés. Je suis jeune, je me vois encore pour quelques années en Formule 1 et je pense que je peux encore faire beaucoup de bonnes performances. En fin de compte, la question de mon avenir n'est pas de savoir combien de temps je peux concourir en Formule 1, mais combien de temps je veux être ici".

Car Max a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pouvait guère s'imaginer courir aussi longtemps en Formule 1 que Fernando Alonso ou Lewis Hamilton, par exemple. Et il a encore d'autres objectifs dans le sport automobile, comme par exemple participer aux 24 heures du Mans.



Max pense-t-il que sa soif de victoire actuelle pourrait un jour être assouvie ? "Oui, sans aucun doute, ce moment viendra. C'est tout à fait naturel. En fin de compte, il s'agit du plaisir que j'ai à faire du sport. Actuellement, je profite pleinement de la Formule 1 et j'apprécie le fait que j'ai déjà accompli plus que je n'aurais jamais pu le rêver".



"Dans certains sports, le corps finit par ne plus suivre, dans d'autres, un athlète est peut-être mentalement épuisé. Dans mon cas, je pense qu'un jour donné, je me dirai que je ne veux plus faire autant de courses".



"Je n'ai jamais été un coureur qui se fixe des objectifs liés à des chiffres ou à des statistiques. Je ne fonctionne pas comme ça. Les records sont quelque chose dont je peux me retourner plus tard et dont je peux être fier, mais aujourd'hui je suis entièrement concentré sur la tâche suivante, et je ne me préoccupe pas de savoir où cela va me mener en termes de victoires ou de titres ou de records".



Au cours de la saison, y a-t-il eu un moment où Verstappen était sûr de remporter ce titre ? "Bien sûr, nous avons remarqué que les choses allaient bien, mais je suis dans le sport depuis assez longtemps pour savoir que tu ne dois jamais être complètement sûr de toi. Mais quand nous avons eu cette série de dix victoires consécutives, je me doutais bien que ce ne serait en fait qu'une question de temps avant que le titre ne soit dans la poche".



"J'entends toutes ces comparaisons avec d'autres champions et je vois les noms des pilotes qui ont tous remporté ces titres, et parfois je dois me pincer - c'est incroyable que je sois cité dans le même souffle qu'eux. Il y a quelques années encore, je n'aurais jamais cru cela possible. C'est un sentiment agréable, mais aussi un peu irréel".



Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a déclaré qu'il n'avait encore jamais vu un pilote courir au plus haut niveau de manière aussi continue. Max a ajouté : "Je trouve toujours un peu difficile de parler de moi, mais j'essaie bien sûr de m'améliorer constamment. Je pense que j'évolue constamment. Et je gagne constamment en expérience. Cela me permet de gérer plus facilement les problèmes et, en fin de compte, de tirer le meilleur parti de mes engagements".



De quelle victoire de 2023 Max se souvient-il particulièrement ? "Miami a été extrêmement amusante lorsque j'ai pu gagner depuis la neuvième place sur la grille de départ. Le Grand Prix de Spa-Francorchamps était également très satisfaisant et bien sûr la course en conditions mixtes devant notre public à Zandvoort".



A cinq courses de la fin, le titre est acquis, qu'est-ce que cela change dans l'approche de Max pour les manches à venir ? "En fait, rien, car mon attitude est toujours la même - je veux obtenir le meilleur résultat possible, idéalement une victoire. Nous abordons chaque week-end avec une faim de loup, comme si nous courions encore après la première victoire".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5