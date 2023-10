Max Verstappen e il futuro: una risposta perplessa

I campioni sono d'accordo: Max Verstappen continuerà a lasciare il segno in Formula 1 negli anni a venire. Fernando Alonso ha dichiarato al Circuito Internazionale di Losail: "In un contesto di regolamenti stabili e alla luce delle sue prestazioni, presumo che Max non abbia ancora finito di vincere".

E il campione record Lewis Hamilton ha detto sullo stesso argomento: "Questo sarà il decennio di Max Verstappen".

Il 26enne olandese si è impegnato con la Red Bull Racing fino alla fine del 2028, il che la dice lunga sulla fiducia che il 48 volte vincitore di un GP ripone in questa scuderia. Ma poi? Alla scadenza del suo attuale contratto, Max avrà solo 31 anni.

Max dice apertamente: "Non so cosa posso ancora ottenere in questo sport. Dipende soprattutto dal lavoro che facciamo, ma naturalmente anche da come si posizionano gli avversari. Sono giovane, mi vedo in Formula 1 ancora per qualche anno e credo di poter fare ancora molte buone prestazioni. In fin dei conti, la domanda sul mio futuro non riguarda quanto a lungo potrò competere in Formula 1, ma quanto a lungo voglio restare qui".

Perché Max ha già dichiarato più volte che difficilmente può immaginare di guidare la Formula 1 per un periodo così lungo come, ad esempio, Fernando Alonso o Lewis Hamilton. E ha altri obiettivi nel motorsport, come guidare nella 24 Ore di Le Mans.



Max pensa che la sete di vittoria di oggi possa essere placata un giorno? "Sì, sicuramente, quel momento arriverà. È naturale. Alla fine si tratta della gioia che traggo da questo sport. Al momento, mi sto godendo la Formula 1 al massimo e mi rendo conto di aver già ottenuto più di quanto avrei mai potuto sognare".



"In alcuni sport, a un certo punto il corpo non ce la fa più, in altri un atleta può essere mentalmente esaurito. Per me, credo che sarà che un certo giorno mi dirò che non voglio più gareggiare così tanto".



"Non sono mai stato un corridore che si pone obiettivi legati a numeri o statistiche. Non è così che mi muovo. I record sono qualcosa a cui guardare in seguito e di cui essere orgogliosi, ma oggi sono completamente concentrato sul prossimo compito da svolgere, e dove questo porterà in termini di vittorie, titoli o record, non me ne preoccupo".



C'è stato un momento della stagione in cui Verstappen era sicuro di vincere il titolo? "Beh, ovviamente ci siamo resi conto che le cose stavano andando bene, ma sono in questo sport da abbastanza tempo per sapere che non bisogna mai essere completamente sicuri di nulla. Ma quando abbiamo ottenuto una serie di dieci vittorie di fila, ho avuto la sensazione che fosse solo una questione di tempo prima di avere il titolo in tasca".



"Sento tutti questi paragoni con altri campioni e vedo i nomi dei piloti che hanno vinto tutti questi titoli e a volte devo darmi un pizzicotto: non riesco a credere di essere citato insieme a loro. Qualche anno fa non avrei mai pensato che fosse possibile. È una bella sensazione, ma anche un po' surreale".



Il capo del team Red Bull Racing, Christian Horner, ha dichiarato di non aver mai visto un pilota guidare con tanta serenità ai massimi livelli. Max ha aggiunto: "Trovo sempre un po' difficile parlare di me stesso, ma ovviamente cerco di migliorare sempre. Credo di essere in continua evoluzione. E sto costantemente acquisendo esperienza. Questo mi rende più facile affrontare i problemi e, tutto sommato, fare il meglio degli incarichi".



Qual è la vittoria del 2023 che Max ricorda con più piacere? "Miami è stata estremamente divertente quando sono riuscito a vincere partendo dalla nona posizione in griglia. Anche il Gran Premio di Spa-Francorchamps è stato molto soddisfacente e naturalmente la gara in condizioni miste davanti al nostro pubblico a Zandvoort".



A cinque gare dal termine, il titolo è ormai acquisito: cosa cambia nell'approccio di Max ai prossimi appuntamenti? "Nulla, perché il mio atteggiamento è sempre lo stesso: voglio ottenere il miglior risultato possibile, possibilmente una vittoria. Affrontiamo ogni weekend con la stessa fame, come se stessimo ancora inseguendo la prima vittoria".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19.860

08° Alex Albon (T), Williams, +19.864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24.523

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 22

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5