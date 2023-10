Max Verstappen e o futuro: uma resposta desconcertante

Os campeões concordam: Max Verstappen vai continuar a deixar a sua marca na Fórmula 1 nos próximos anos. Fernando Alonso disse no Circuito Internacional de Losail: "Tendo como pano de fundo regulamentos estáveis e tendo em conta as suas performances, assumo que Max está longe de ter acabado com as vitórias".

E o campeão recordista Lewis Hamilton disse sobre o mesmo assunto: "Esta vai ser a década de Max Verstappen".

O holandês de 26 anos comprometeu-se com a Red Bull Racing até ao final de 2028, o que diz tudo sobre a confiança que o vencedor de 48 GPs tem nesta equipa de corridas. Mas e depois? Quando o seu atual contrato expirar, Max terá apenas 31 anos de idade.

Max diz abertamente: "Não sei o que ainda posso alcançar neste desporto. Isso depende principalmente do trabalho que fazemos, mas também da forma como os adversários se posicionam. Sou jovem, ainda me vejo na Fórmula 1 por mais alguns anos e acredito que ainda posso mostrar muitos bons desempenhos. No final do dia, a questão sobre o meu futuro não é sobre quanto tempo posso competir na Fórmula 1, mas sobre quanto tempo quero estar aqui".

Porque Max já declarou algumas vezes que dificilmente se imagina a conduzir na Fórmula 1 durante tanto tempo como, por exemplo, Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. E ele tem outros objectivos no desporto automóvel, como conduzir nas 24 Horas de Le Mans.



Max pensa que a atual sede de vitória poderá ser saciada um dia? "Sim, sem dúvida, esse momento há-de chegar. É natural. No final do dia, o que importa é a alegria que tenho com o desporto. Neste momento, estou a desfrutar ao máximo da Fórmula 1 e reconheço que já alcancei mais do que alguma vez poderia ter sonhado."



"Em alguns desportos, a certa altura o corpo não aguenta mais, noutros o atleta pode ficar mentalmente esgotado. Para mim, acho que num determinado dia vou dizer a mim próprio que já não quero correr tanto."



"Nunca fui um ciclista que estabelece objectivos ligados a números ou estatísticas. Não é assim que me sinto. Os recordes são algo que podemos recordar mais tarde e de que nos orgulhamos, mas hoje estou completamente concentrado na tarefa seguinte e não me preocupo com isso, nem com as vitórias, nem com os títulos, nem com os melhores resultados."



Houve algum momento durante a temporada em que Verstappen teve a certeza de que ia ganhar este título? "Bem, é claro que percebemos que as coisas estavam a correr bem, mas estou no desporto há tempo suficiente para saber que nunca se deve ter a certeza absoluta de nada. Mas quando tivemos aquela série de dez vitórias consecutivas, tive a sensação de que era apenas uma questão de tempo até termos o título no saco."



"Ouço todas estas comparações com outros campeões e vejo os nomes dos pilotos que ganharam todos estes títulos e, por vezes, tenho de me beliscar - não acredito que estou a ser mencionado no mesmo fôlego que eles. Há uns anos atrás, nunca pensaria que isso fosse possível. É uma sensação agradável, mas também um pouco surrealista".



O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, afirmou que nunca tinha visto um piloto a conduzir de forma tão contente ao mais alto nível. Max acrescentou: "É sempre um pouco difícil falar de mim próprio, mas é claro que estou sempre a tentar melhorar. Acho que estou a evoluir constantemente. E estou constantemente a ganhar experiência. Isso faz com que seja mais fácil para mim lidar com os problemas e, em suma, tirar o melhor partido das tarefas."



Que vitória em 2023 é que Max recorda com mais carinho? "Miami foi extremamente divertido quando consegui vencer a partir do nono lugar da grelha. O Grande Prémio de Spa-Francorchamps também foi muito satisfatório e, claro, a corrida em condições mistas perante o nosso próprio público em Zandvoort."



A cinco corridas do fim, o título está garantido, o que é que isso muda na abordagem de Max nas restantes rondas? "Na verdade, nada, porque a minha atitude é sempre a mesma - quero obter o melhor resultado possível, idealmente uma vitória. Abordamos todos os fins-de-semana com fome, como se ainda estivéssemos à procura da primeira vitória."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08º Alex Albon (T), Williams, +19,864

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 174

05. Sainz 153

06 Leclerc 137

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 22

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 290

04º Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5