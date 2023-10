A causa dei limiti della pista: penalità per Leclerc e Stroll

Non c'è stato molto per la Ferrari nello Sprint del Qatar. Carlos Sainz ha comunque ottenuto tre punti dopo il sesto posto. Il suo compagno di squadra Charles Leclerc era inizialmente nei punti al settimo posto, ma è stato retrocesso dopo aver violato troppo spesso i limiti della pista.

Ciò ha comportato una successiva penalità di cinque secondi. Di conseguenza, il monegasco alla fine era solo dodicesimo. Anche Lance Stroll è stato penalizzato, finendo 15° e ultimo. Anche lui ha violato troppo spesso i limiti della pista con la Aston Martin.

La Mercedes, grande rivale nella lotta per il secondo posto nel Campionato del Mondo Costruttori, ha ottenuto nove punti. 314 a 288 dal punto di vista della Mercedes è quindi il punteggio prima del GP di domenica sera. "È lì che si segnano i punti più importanti", sa Leclerc, che ha subito spuntato la volata e ha tratto anche qualcosa di positivo.

"Quando vediamo che le medie hanno funzionato bene, sono contento di non averle scelte oggi", ha detto il monegasco, che come Sainz non ha avuto alcuna possibilità con le morbide alla fine. "Oggi si trattava solo di sopravvivere, ma speriamo che la scelta ci aiuti per la gara di domani".

Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871sec

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07° Alex Albon (T), Williams, +19.864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

12° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04. Alonso 175

05° Sainz 153

06. Leclerc 135

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 23

14° Hülkenberg 9

Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5