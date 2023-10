Devido aos limites da pista: penalizações para Leclerc e Stroll

Os limites da pista continuam a ser uma questão importante no Qatar. No sprint, Charles Leclerc e Lance Stroll foram penalizados devido aos limites da pista.

Não houve muito para a Ferrari no Sprint do Qatar. Carlos Sainz ainda marcou três pontos depois de terminar em sexto. O seu companheiro de equipa Charles Leclerc estava inicialmente nos pontos em sétimo lugar, mas foi despromovido depois de violar os limites da pista demasiadas vezes.

Isto resultou numa penalização subsequente de cinco segundos. Como resultado, o monegasco foi apenas o décimo segundo no final. Lance Stroll também foi penalizado, terminando em 15º e último. Também ele violou demasiadas vezes os limites da pista com o Aston Martin.

A Mercedes, a grande rival na luta pelo segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores, somou nove pontos. 314 a 288 do ponto de vista da Mercedes é, portanto, a pontuação antes do GP de domingo à noite. "É aí que os grandes pontos são marcados", sabe Leclerc, que rapidamente marcou o sprint e também tirou algo positivo.

"Quando vemos como os médios funcionaram bem, fico contente por não os termos escolhido hoje", disse o monegasco, que, tal como Sainz, acabou por não ter hipóteses com os macios. "Hoje foi apenas uma questão de sobrevivência, mas espero que a escolha nos ajude na corrida de amanhã."

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste

Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5