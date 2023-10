Ralf Schumacher: "Max Verstappen es realmente así de bueno

El título está asegurado: Max Verstappen, de 26 años, se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez consecutiva.

Ralf Schumacher lleva años observando el desarrollo del piloto de Red Bull Racing. El cuarto clasificado en el Campeonato del Mundo de 2001 y 2002 realmente se extasía cuando habla del ahora 48 veces ganador de un GP. El experto en Fórmula 1 de nuestros colegas alemanes de Sky afirma: "Este año y este título de Campeón del Mundo son un logro increíble. Especialmente cuando comparas lo que Max Verstappen consigue fuera del coche en contraste con su compañero de equipo Sergio Pérez."

"Verstappen ya está haciendo algo allí que otra persona, obviamente, no puede hacer tan fácilmente. Pero también el equipo Red Bull Racing está haciendo un trabajo fantástico, junto con el piloto forman una unidad que es increíble. Es algo muy especial en esta forma, porque ningún piloto ha tenido tanto éxito a la vez. Es una nueva dimensión".

Schumacher, de 48 años, continuó: "Verstappen simplemente tiene esta clase extra. Incluso cuando las cosas no van tan bien, siempre consigue coger el ritmo en el momento adecuado y no provoca ningún accidente. Incluso en Singapur, cuando el coche no funciona tan bien como excepción a la regla, se las arregló para hacerlo y terminar en un sólido quinto puesto."



"Verstappen también está familiarizado con todas las reglas, tiene una visión completa de la carrera. Eso es en última instancia lo que le hace tan exitoso. Lo único que fue inusual para él al asegurar el título es que no ganó en el proceso. Seguro que le faltó un poco porque es muy ambicioso".



"Independientemente del título, para mí Verstappen ya es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Si ves su desarrollo y también miras cómo conduce. En términos de tipo, no es necesariamente tan importante para él cuántos títulos colecciona al final. Me imagino que en algún momento dejará de lado la Fórmula 1 de un día para otro y querrá hacer otra cosa. Pero actualmente se está divirtiendo mucho haciendo lo que está haciendo; cuánto dure eso está por ver."



"Creo que a Max Verstappen le quedan muchos títulos. Pero, por supuesto, también depende del paquete que tenga disponible. Parece muy bueno para Verstappen hasta 2026, solo entonces volverán las nuevas reglas. Hemos visto que la mayoría de los equipos pasan por un período difícil después de uno muy exitoso. Por eso es tan difícil decir exactamente cuántos títulos más ganará Verstappen. Pero lo que ha conseguido hasta ahora en términos de velocidad ya le convierte en uno de los mejores pilotos de la categoría reina."



"Incluso después de ganar el título antes de tiempo, Verstappen seguirá muy motivado. Todavía puede batir algunos récords esta temporada, quiere seguir ganando carreras. También le supondrá un mayor reto y también le motivará cuando los pilotos de McLaren en particular se acerquen a él. Se divertirá más porque tendrá más retos. Va a ser emocionante en las últimas carreras si McLaren sigue así".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Alex Albon (T), Williams, +19.864

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, accidente

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5