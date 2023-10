Ralf Schumacher : Max Verstappen est si bon que ça

Le titre est acquis : Max Verstappen, 26 ans, est devenu champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive grâce à une course très combative qui l'a mené à la deuxième place du sprint du Qatar.

Ralf Schumacher observe l'évolution du pilote de Red Bull Racing depuis des années. Le quatrième du championnat du monde de 2001 et 2002 s'extasie vraiment lorsqu'il parle de celui qui a remporté 48 GP entre-temps. L'expert en Formule 1 de nos collègues allemands de Sky déclare : "Cette année et ce titre de champion du monde sont une performance incroyable. Surtout si l'on compare ce que Max Verstappen tire de la voiture, contrairement à son coéquipier Sergio Pérez".

"Verstappen y fait déjà quelque chose qu'un autre ne peut manifestement pas faire aussi facilement. Mais l'équipe Red Bull Racing fait également un travail fantastique, avec le pilote, elle forme une unité qui est incroyable. C'est quelque chose de très particulier sous cette forme, car aucun pilote n'a encore connu un tel succès d'un seul coup. C'est une nouvelle dimension".

Schumacher, 48 ans, poursuit : "Verstappen a tout simplement cette classe supplémentaire. Même lorsque les choses ne vont pas bien, il parvient toujours à accélérer au bon moment et à ne pas avoir d'accident. Même à Singapour, alors que la voiture ne fonctionnait pas si bien que ça, il a réussi à décrocher une solide cinquième place".



"Verstappen connaît en outre toutes les règles, il a une vue d'ensemble complète de la course. C'est finalement ce qui lui permet d'avoir autant de succès. La seule chose à laquelle il n'était pas habitué lorsqu'il s'est assuré le titre, c'est qu'il n'a pas gagné. Cela lui a certainement un peu manqué, parce qu'il est tout simplement si ambitieux".



"Indépendamment du titre, Verstappen compte déjà pour moi parmi les plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Quand on voit son évolution et la manière dont il conduit. Du point de vue du type, il n'est pas forcément si important pour lui de savoir combien de titres il va finir par collectionner. Je pourrais imaginer qu'il tire un trait sur la Formule 1 du jour au lendemain et qu'il veuille faire quelque chose d'autre. Mais il prend actuellement beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait ; reste à savoir combien de temps cela durera".



"Je crois que Max Verstappen peut encore remporter de nombreux titres. Mais cela dépend bien sûr aussi du package dont il dispose. Jusqu'en 2026, les choses s'annoncent très bien pour Verstappen, ce n'est qu'ensuite que de nouvelles règles apparaîtront à nouveau. Nous avons vu que la plupart des équipes, après une période très fructueuse, traversent à nouveau une période difficile. C'est pourquoi il est si difficile de dire exactement combien de titres Verstappen va encore remporter. Mais ce qu'il a accompli jusqu'à présent en termes de vitesse fait déjà de lui l'un des meilleurs pilotes de la catégorie reine".



"Même après avoir remporté le titre prématurément, Verstappen restera très motivé. Il peut encore battre quelques records cette saison, il veut continuer à gagner des courses. Le fait que les pilotes de McLaren, en particulier, se rapprochent de lui le mettra au défi et le motivera davantage. Il aura plus de plaisir parce qu'il sera plus sollicité. Ce sera encore passionnant dans les dernières courses si McLaren continue à progresser de la sorte".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5