Ralf Schumacher: Max Verstappen è davvero così bravo

Il titolo è ormai acquisito: Con una gara combattuta fino al secondo posto nella volata del Qatar, il 26enne Max Verstappen si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva.

Ralf Schumacher ha osservato per anni lo sviluppo del pilota della Red Bull Racing. Il quarto classificato del Campionato del Mondo 2001 e 2002 va davvero in visibilio quando parla dell'ormai 48 volte vincitore di un GP. L'esperto di Formula 1 dei nostri colleghi tedeschi di Sky dice: "Quest'anno e questo titolo mondiale sono un risultato incredibile. Soprattutto se si confronta ciò che Max Verstappen ottiene dalla macchina rispetto al suo compagno di squadra Sergio Pérez".

"Verstappen sta già facendo qualcosa che qualcun altro ovviamente non può fare così facilmente. Ma anche il team Red Bull Racing sta facendo un lavoro fantastico, insieme al pilota formano un'unità incredibile. Si tratta di qualcosa di molto speciale in questa forma, perché nessun pilota ha mai avuto tanto successo in una sola volta. È una nuova dimensione".

Il 48enne Schumacher ha continuato: "Verstappen ha semplicemente una classe in più. Anche quando le cose non vanno bene, riesce sempre ad alzare il ritmo al momento giusto e non provoca incidenti. Anche a Singapore, quando la macchina non funziona bene, come eccezione alla regola, è riuscito a farlo e a concludere con un solido quinto posto".



"Verstappen conosce anche tutte le regole, ha una visione completa della gara. È questo, in definitiva, che lo rende così vincente. L'unica cosa insolita per lui nel conquistare il titolo è che non ha vinto. Sono sicuro che gli sia sfuggito un po' perché è così ambizioso".



"A prescindere dal titolo, per me Verstappen è già uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. Se si vede il suo sviluppo e si guarda anche alla sua crescita, si può dire che è stato un grande pilota. Se si vede il suo sviluppo e si guarda anche a come guida. In termini di tipologia, non è necessariamente importante per lui il numero di titoli che raccoglierà alla fine. Potrei immaginare che a un certo punto, da un giorno all'altro, metterà la parola fine alla Formula 1 e vorrà dedicarsi a qualcos'altro. Ma al momento si sta divertendo molto a fare quello che sta facendo; quanto durerà è tutto da vedere".



"Credo ancora che Max Verstappen possa vincere molti altri titoli. Ma naturalmente dipende anche dal pacchetto che ha a disposizione. Le prospettive per Verstappen sono molto buone fino al 2026, solo allora torneranno le nuove regole. Abbiamo visto che la maggior parte dei team attraversa un periodo difficile dopo un periodo di grande successo. Per questo è difficile dire con esattezza quanti altri titoli vincerà Verstappen. Ma ciò che ha ottenuto finora in termini di velocità lo rende già uno dei migliori piloti della classe regina".



"Anche dopo aver vinto il titolo in anticipo, Verstappen rimarrà molto motivato. Può ancora battere alcuni record in questa stagione, vuole continuare a vincere le gare. La sfida e la motivazione saranno maggiori quando i piloti della McLaren, in particolare, si avvicineranno a lui. Si divertirà di più perché sarà messo maggiormente alla prova. Le ultime gare saranno emozionanti se la McLaren continuerà così".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07° Alex Albon (T), Williams, +19.864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

12° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05° Sainz 153

06. Leclerc 135

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 23

14° Hülkenberg 9

Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5