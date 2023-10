Ralf Schumacher: Max Verstappen é mesmo muito bom

O holandês Max Verstappen garantiu o seu terceiro título de campeão do mundo ao sprint no Circuito Internacional de Losail, no Qatar. O vencedor do GP Ralf Schumacher elogia a estrela da Red Bull Racing.

O título está garantido: Com uma corrida de luta até ao segundo lugar no sprint do Qatar, Max Verstappen, de 26 anos, sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva.

Há anos que Ralf Schumacher acompanha a evolução do piloto da Red Bull Racing. O quarto classificado do Campeonato do Mundo de 2001 e 2002 fica realmente extasiado quando fala sobre o agora 48 vezes vencedor de GP. O especialista em Fórmula 1 dos nossos colegas alemães da Sky diz: "Este ano e este título do Campeonato do Mundo são um feito incrível. Especialmente quando se compara o que Max Verstappen tira do carro em contraste com o seu companheiro de equipa Sergio Pérez".

"Verstappen já está a fazer algo que outra pessoa obviamente não consegue fazer tão facilmente. Mas também a equipa da Red Bull Racing está a fazer um trabalho fantástico, juntamente com o piloto formam uma unidade que é inacreditável. É algo muito especial nesta forma, porque nunca nenhum piloto foi tão bem sucedido ao mesmo tempo. É uma nova dimensão".

Schumacher, de 48 anos, continuou: "Verstappen simplesmente tem essa classe extra. Mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem, ele consegue sempre recuperar o ritmo no momento certo e não causa acidentes. Mesmo em Singapura, quando o carro não funciona tão bem, como exceção à regra, ele conseguiu fazer isso e terminar num sólido quinto lugar."



"Verstappen também está familiarizado com todas as regras, tem uma visão completa da corrida. Em última análise, é isso que o torna tão bem-sucedido. A única coisa que foi invulgar para ele ao garantir o título foi o facto de não ter ganho no processo. Tenho a certeza de que isso lhe escapou um pouco, porque ele é muito ambicioso".



"Independentemente do título, Verstappen já é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 para mim. Se virmos a sua evolução e também a forma como conduz. Em termos de tipo, não é necessariamente tão importante para ele quantos títulos ele coleciona no final. Posso imaginar que, a dada altura, ele vai deixar de fumar Fórmula 1 de um dia para o outro e querer fazer outra coisa. Mas atualmente ele está se divertindo muito fazendo o que está fazendo; resta saber quanto tempo isso vai durar."



"Acho que Max Verstappen ainda tem muitos títulos pela frente. Mas é claro que isso também depende do pacote que ele tem disponível. Parece muito bom para Verstappen até 2026, só depois é que as novas regras voltarão. Já vimos que a maioria das equipas passa por um período difícil depois de um período de grande sucesso. É por isso que é tão difícil dizer exatamente quantos títulos mais Verstappen irá ganhar. Mas o que ele conseguiu até agora em termos de velocidade já faz dele um dos melhores pilotos da categoria rainha."



"Mesmo depois de ter conquistado o título antecipadamente, Verstappen vai continuar muito motivado. Ainda pode bater alguns recordes esta época, quer continuar a ganhar corridas. Também o desafiará mais e também o motivará quando os pilotos da McLaren, em particular, se aproximarem dele. Ele vai divertir-se mais porque é mais desafiado. Vai ser emocionante nas últimas corridas se a McLaren continuar assim".





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5