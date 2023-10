Nico Hülkenberg: "Me gustaría culpar a Esteban

Nico Hülkenberg se lo tomó con deportividad. Al menos lo intentó. Pero, por supuesto, el piloto de Haas estaba molesto por el accidente en la undécima vuelta, que puso fin al sprint de Qatar prematuramente para él.

Nadie salió victorioso de la batalla a tres bandas entre él, Esteban Ocon y Sergio Pérez, los tres quedaron eliminados. Hülkenberg podría haber puntuado sin el accidente.

"Fue muy, muy desafortunado. Era una batalla a tres en la primera y segunda curva. Lo intenté por el exterior en la primera curva, pero hay tanto polvo y arena en la línea exterior que hay poco agarre. Pero aún así conseguí una buena salida y quise intentarlo de nuevo en la curva 2, pero Checo apareció de repente y los tres estábamos más o menos uno al lado del otro y me quedé emparedado", dijo Hülkenberg.

Ocon estaba a la izquierda en el momento del accidente, Pérez a la derecha y Hülkenberg en medio. Primero chocaron Ocon y Hülkenberg, luego Ocon y Pérez. El trío tuvo que acudir a los comisarios después de la carrera, pero no se les impuso ninguna sanción.

"Me gustaría culpar a Esteban, pero no puede saber que Sergio está a la derecha. Pensó que tenía espacio para parar, pero no fue así y sí, fue una situación estúpida y desafortunada de carrera y un final amargo. Con el medio todavía habríamos tenido una posición de salida bastante buena. Creo que habría quedado algo", dijo Hülkenberg.

¿Quizás habrá algo el domingo en el GP? "Saldré desde la 15ª posición. Hoy todos hemos vuelto a aprender. Todo el mundo estará mejor clasificado. En consecuencia, era una buena oportunidad y, por lo tanto, muy amargo y frustrante para nosotros que por desgracia haya resultado así", dijo Hülkenberg.

Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Alex Albon (T), Williams, +19.864

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, accidente

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5