Nico Hülkenberg : " J'aimerais bien blâmer Esteban

Nico Hülkenberg a pris les choses sportivement. Du moins, il a essayé. Mais bien sûr, le pilote Haas s'est énervé après le crash du 11e tour qui a mis fin prématurément au sprint du Qatar pour lui.

Personne n'est sorti vainqueur de la lutte à trois entre lui, Esteban Ocon et Sergio Pérez, tous trois ont été éliminés. Pour Hülkenberg, des points auraient pu être marqués sans l'accident.

"C'est très, très malheureux. C'était une lutte à trois dans le premier virage et dans le deuxième. J'ai essayé de passer par l'extérieur dans le premier virage, mais il y a tellement de poussière et de sable sur la ligne extérieure qu'il y a peu d'adhérence. J'ai quand même eu une bonne sortie et j'ai voulu réessayer au virage 2, mais Checo est apparu d'un coup et nous étions tous les trois plus ou moins côte à côte et je me suis retrouvé en sandwich", a expliqué Hülkenberg.

Au moment de l'accident, Ocon était à gauche, Pérez à droite et Hülkenberg au milieu. Ocon et Hülkenberg sont entrés en collision en premier, puis Ocon et Pérez. Le trio a dû se rendre chez les commissaires de course après la course, mais aucune sanction n'a été prononcée.

"J'aimerais bien blâmer Esteban, mais il ne peut pas savoir que Sergio est à droite. Il pensait que j'avais de la place pour passer, mais ce n'était pas le cas et oui, c'était une situation de course stupide et malheureuse et une fin amère. Avec le médium, nous aurions eu une bonne position de départ. Je pense que nous aurions pu faire quelque chose", a déclaré Hülkenberg.

Peut-on espérer quelque chose dimanche au GP ? "Je partirai de la 15e place. Nous avons tous appris aujourd'hui. Tout le monde sera mieux placé. C'était donc une bonne opportunité et c'est très amer et frustrant pour nous que cela se soit terminé ainsi", a déclaré Hülkenberg.

Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5