Nico Hülkenberg: Vorrei dare la colpa a Esteban



di Andreas Reiners - Traduzione automatica da Tedesco

LAT

Sembravano possibili punti per Nico Hülkenberg allo Sprint del Qatar, finché non ha fatto il botto all'undicesimo giro. Molto amaro per il tedesco. La questione della colpa è stata ufficialmente chiarita.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.