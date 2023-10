Nico Hülkenberg: Gostava de culpar o Esteban

Parecia que Nico Hülkenberg poderia ganhar pontos no Sprint do Qatar, até que o carro explodiu na décima primeira volta. Muito amargo para o alemão. A questão da culpa foi oficialmente esclarecida.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Nico Hülkenberg encarou a situação de forma desportiva. Pelo menos, tentou. Mas é claro que o piloto da Haas ficou aborrecido com o acidente na décima primeira volta, que terminou prematuramente o sprint do Qatar para ele.

Ninguém saiu vitorioso da batalha tripla entre ele, Esteban Ocon e Sergio Pérez, todos os três foram eliminados. Hülkenberg poderia ter marcado pontos sem o acidente.

"Foi muito, muito infeliz. Foi uma luta a três na primeira e na segunda curva. Tentei o lado de fora na primeira curva, mas há tanto pó e areia no lado de fora que há pouca aderência. Mesmo assim, consegui uma boa saída e queria tentar de novo na curva 2, mas o Checo apareceu de repente e nós três estávamos mais ou menos um ao lado do outro e eu fui ensanduichado", disse Hülkenberg.

Ocon estava à esquerda no momento do acidente, Pérez à direita e Hülkenberg no meio. Primeiro Ocon e Hülkenberg colidiram, depois Ocon e Pérez. O trio teve de se apresentar aos comissários de pista após a corrida, mas não foi aplicada qualquer penalização.

"Gostaria de culpar o Esteban, mas ele não pode saber que o Sergio está à direita. Ele pensou que eu tinha espaço para encostar, mas não era esse o caso e sim - foi uma situação de corrida estúpida e infeliz e um final amargo. Com os médios ainda teríamos uma boa posição de partida. Penso que ainda teria sobrado alguma coisa", disse Hülkenberg.

Será que vai sobrar alguma coisa no domingo no GP? "Vou partir do 15º lugar. Hoje voltámos todos a aprender. Toda a gente vai estar melhor classificada. Por isso, foi uma boa oportunidade e, portanto, muito amargo e frustrante para nós o facto de, infelizmente, ter acabado assim", disse Hülkenberg.

Sprint do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5