Max Verstappen vuelve a ser campeón del mundo: elogios de sus rivales

Max Verstappen - Campeón de Fórmula 1 2021, 2022, 2023. El holandés de 26 años está mostrando su mejor temporada en Fórmula 1, e incluso sus rivales están profundamente impresionados.

George Russell (Mercedes)

"Red Bull Racing es superior en todos los aspectos y Max está conduciendo obviamente a otro nivel. Sólo podemos quitarnos el sombrero".

Alex Albon (Williams)

"Enhorabuena. Aunque no creo que el segundo puesto en la carrera al sprint sea la forma en que quería ganar este título. Pero Max ha sido tan dominante este año. Demuestra el nivel al que él y el equipo están pilotando. Sé lo que es ser su compañero de equipo y lo bueno que es. Max y RBR han sido los mejores de principio a fin. Se merecían el éxito en la defensa del título".

Lewis Hamilton (Mercedes)

"Mis felicitaciones a él y al equipo. Espero que de alguna manera podamos seguir su ritmo en el GP de Qatar".



Esteban Ocon (Alpine)

"Enhorabuena, amigo mío. Es realmente increíble lo que has conseguido. Toda tu familia hace sacrificios, lo he visto a lo largo de los años. Estoy orgulloso de compartir la pista contigo y espero que tengas más éxitos en el futuro."



Charles Leclerc (Ferrari)

"Triple campeón del mundo: es fantástico. Como he dicho muchas veces, Max Verstappen tiene todo el éxito que se merece. El equipo lo está haciendo genial, pero él lo está haciendo increíble y de forma consistente con actuaciones fabulosas. Espero que haya podido disfrutar de ello, aunque todo haya ocurrido un sábado. En el Gran Premio intentaremos complicarle un poco la vida, aunque personalmente no creo que nos acerquemos a su ritmo".



Pierre Gasly (Alpine)

"Otra temporada de récords. Le felicito a él y al equipo de todo corazón. Red Bull Racing está pilotando a un nivel altísimo. También los pocos errores que cometen, eso no tiene rival en comparación con otros equipos. Sólo se pueden respetar y apreciar los resultados que consiguen. Pero esperemos que este dominio llegue a su fin más pronto que tarde".



Carlos Sainz (Ferrari)

"Mis felicitaciones. Está haciendo un año casi perfecto. Ojalá podamos hacerle la vida un poco más difícil la próxima temporada."



Fernando Alonso (Aston Martin)

"Enhorabuena. Qué temporada tan increíble, ¡Max ha batido tantos récords! Y no han sido carreras fáciles, a veces han sido bastante difíciles por las condiciones meteorológicas. Cuando prácticamente no cometes errores y rindes todos los domingos, independientemente de las inclemencias del tiempo, eso merece todo nuestro respeto."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8.497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11.036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07º Alex Albon (T), Williams, +19.864

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22.863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuera

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, trompo

Logan Sargeant (USA), Williams, accidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, accidente

Esteban Ocon (F), Alpine, Caída

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Caída





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 puntos

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 630 puntos

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5