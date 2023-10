Max Verstappen à nouveau champion du monde : louanges de ses adversaires

Max Verstappen - Champion de Formule 1 en 2021, 2022, 2023. Le Néerlandais de 26 ans réalise sa meilleure saison de Formule 1, et même ses adversaires sont profondément impressionnés.

George Russell (Mercedes)

"Red Bull Racing est supérieur dans tous les domaines et Max évolue manifestement à un autre niveau. Nous ne pouvons que lui tirer notre chapeau".

Alex Albon (Williams)

"Toutes mes félicitations. Certes, je ne pense pas que la deuxième place en course de sprint soit la manière dont il voulait remporter ce titre. Mais Max a tout simplement été tellement dominant cette année. Cela montre le niveau auquel lui et l'équipe évoluent. Je sais ce que c'est que d'être son coéquipier et à quel point il est vraiment bon. Max et RBR ont été les meilleurs du début à la fin. Ils ont mérité de défendre avec succès leur titre".

Lewis Hamilton (Mercedes)

"Toutes mes félicitations à lui et à l'équipe. J'espère que nous pourrons en quelque sorte rivaliser avec lui au GP du Qatar".



Esteban Ocon (Alpine)

"Félicitations, mon ami. C'est vraiment incroyable tout ce que tu as accompli. Toute ta famille fait des sacrifices, je l'ai vu durant toutes ces années. Je suis fier de partager la piste avec toi et j'espère que tu auras encore plus de succès à l'avenir".



Charles Leclerc (Ferrari)

"Triple champion du monde - c'est fantastique. Comme je l'ai souvent dit, Max Verstappen a tout le succès qu'il mérite. L'équipe fait un travail formidable, mais lui le fait de manière incroyable, avec des performances fabuleuses et constantes. J'espère qu'il a pu en profiter, même si tout cela s'est passé un samedi. En Grand Prix, nous allons essayer de lui rendre la vie un peu plus difficile, même si, personnellement, je ne pense pas que nous pourrons nous approcher de son rythme".



Pierre Gasly (Alpine)

"Une nouvelle saison de records. Je le félicite de tout cœur, ainsi que l'équipe. Red Bull Racing évolue à un niveau extrêmement élevé. Le peu d'erreurs qu'ils commettent aussi, c'est inégalé par rapport aux autres équipes. On ne peut que respecter et apprécier les résultats qu'ils obtiennent. Mais espérons que cette domination se terminera plus tôt que tard".



Carlos Sainz (Ferrari)

"Toutes mes félicitations. Il réalise une année presque parfaite. Espérons que nous pourrons lui rendre la vie un peu plus difficile la saison prochaine".



Fernando Alonso (Aston Martin)

"Félicitations ! Quelle saison incroyable, Max a battu tellement de records ! Et ce n'était pas des courses faciles, parfois elles étaient assez difficiles à cause des conditions météorologiques. Quand on ne fait pratiquement pas d'erreurs et qu'on livre chaque dimanche, quelles que soient les caprices de la météo, cela mérite tout notre respect".





Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5