Max Verstappen di nuovo campione del mondo: elogi dagli avversari

L'olandese Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Dopo lo sprint in Qatar, alcuni dei suoi avversari sono intervenuti per esprimere la loro ammirazione.

Max Verstappen - Campione di Formula 1 2021, 2022, 2023. Il ventiseienne olandese sta disputando la sua migliore stagione di Formula 1 e anche i suoi avversari sono rimasti profondamente colpiti.

George Russell (Mercedes)

"La Red Bull Racing è superiore sotto tutti i punti di vista e Max sta ovviamente guidando a un altro livello. Possiamo solo toglierci il cappello".

Alex Albon (Williams)

"Congratulazioni. Anche se non credo che il secondo posto nella gara sprint sia il modo in cui voleva vincere questo titolo. Ma Max è stato così dominante quest'anno. Questo dimostra il livello a cui lui e la squadra stanno guidando. So cosa significa essere suo compagno di squadra e quanto sia bravo. Max e la RBR sono stati i migliori in campo dall'inizio alla fine. Si sono meritati il successo nella difesa del titolo".

Lewis Hamilton (Mercedes)

"Mi congratulo con lui e con la squadra. Spero che riusciremo a tenere il suo passo nel GP del Qatar".



Esteban Ocon (Alpine)

"Congratulazioni, amico mio. È davvero incredibile quello che hai raggiunto. Tutta la tua famiglia fa sacrifici, l'ho visto nel corso degli anni. Sono orgoglioso di condividere la pista con te e ti auguro di ottenere altri successi in futuro".



Charles Leclerc (Ferrari)

"Triplo campione del mondo: è fantastico. Come ho dichiarato più volte, Max Verstappen ha tutto il successo che si merita. La squadra sta andando alla grande, ma lui sta facendo un lavoro incredibile e sta fornendo costantemente prestazioni favolose. Spero che sia riuscito a goderselo, anche se è successo tutto di sabato. Nel Gran Premio cercheremo di rendergli la vita un po' difficile, anche se personalmente non credo che riusciremo ad avvicinarci al suo ritmo".



Pierre Gasly (Alpine)

"Un'altra stagione di record. Mi congratulo con lui e con la squadra dal profondo del cuore. La Red Bull Racing sta guidando a un livello estremamente alto. Anche il numero di errori che commettono è impareggiabile rispetto ad altri team. Non si può che rispettare e apprezzare i risultati che ottengono. Ma speriamo che questo dominio finisca al più presto".



Carlos Sainz (Ferrari)

"Mi congratulo con lui. Sta disputando un anno quasi perfetto. Speriamo di potergli rendere la vita un po' più difficile la prossima stagione".



Fernando Alonso (Aston Martin)

"Congratulazioni. Che stagione incredibile, Max ha battuto così tanti record! E non sono state gare facili, a volte sono state piuttosto difficili a causa delle condizioni meteorologiche. Quando non si commettono praticamente errori e si riesce a fare risultato ogni domenica, a prescindere dalle condizioni meteorologiche avverse, questo merita tutto il nostro rispetto".





Qatar Sprint, Circuito Internazionale di Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.871 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17.314

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +18.806

07° Alex Albon (T), Williams, +19.864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21.180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21.742

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22.208

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +22.863

12° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.860

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +24.970

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26.868

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29.523

Fuori

Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, in testacoda

Logan Sargeant (USA), Williams, incidente

Nico Hülkenberg (D), Haas, incidente

Esteban Ocon (F), Alpine, incidente

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 407 punti

02 Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05° Sainz 153

06. Leclerc 135

07 Norris 121

08. Russell 120

09° Piastri 65

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 23

14° Hülkenberg 9

Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 630 punti

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5