Max Verstappen novamente Campeão do Mundo: elogios dos seus adversários

Max Verstappen - Campeão de Fórmula 1 2021, 2022, 2023. O holandês de 26 anos está a realizar a sua melhor temporada de Fórmula 1 e até os seus adversários estão profundamente impressionados.

George Russell (Mercedes)

"A Red Bull Racing é superior em todos os aspectos e o Max está obviamente a conduzir a outro nível. Só nos resta tirar o chapéu".

Alex Albon (Williams)

"Parabéns. Embora eu não ache que o segundo lugar na corrida de sprint seja a forma como ele queria ganhar este título. Mas o Max tem sido tão dominante este ano. Isso mostra o nível a que ele e a equipa estão a correr. Sei o que é ser seu companheiro de equipa e como ele é bom. O Max e a RBR foram os melhores em campo do princípio ao fim. Mereceram a defesa bem sucedida do título".

Lewis Hamilton (Mercedes)

"Os meus parabéns a ele e à equipa. Espero que consigamos acompanhá-lo de alguma forma no GP do Qatar."



Esteban Ocon (Alpine)

"Parabéns, meu amigo. É realmente incrível o que conseguiste. Toda a tua família faz sacrifícios, tenho visto isso ao longo dos anos. Tenho orgulho em partilhar a pista contigo e espero que tenhas mais sucessos no futuro."



Charles Leclerc (Ferrari)

"Triplo campeão do mundo - isso é fantástico. Como já afirmei muitas vezes, Max Verstappen tem todo o sucesso que merece. A equipa está a ir muito bem, mas ele está a ter um desempenho incrível e consistente. Espero que ele tenha conseguido desfrutar disso, mesmo que tudo tenha acontecido num sábado. No Grande Prémio vamos tentar dificultar-lhe um pouco a vida, apesar de eu pessoalmente não achar que vamos conseguir chegar perto do seu ritmo."



Pierre Gasly (Alpine)

"Mais uma época de recordes. Felicito-o a ele e à equipa do fundo do meu coração. A Red Bull Racing está a conduzir a um nível extremamente elevado. Além disso, o número reduzido de erros que cometem é incomparável em comparação com outras equipas. Só podemos respeitar e apreciar os resultados que conseguem. Mas esperemos que este domínio chegue ao fim mais cedo ou mais tarde."



Carlos Sainz (Ferrari)

"Meus parabéns. Ele está a fazer um ano quase perfeito. Espero que possamos tornar a vida um pouco mais difícil para ele na próxima temporada."



Fernando Alonso (Aston Martin)

"Parabéns. Que época incrível, o Max bateu tantos recordes! E não foram corridas fáceis, por vezes foram bastante difíceis devido às condições climatéricas. Quando não cometemos praticamente nenhum erro e nos entregamos todos os domingos, independentemente das condições climatéricas adversas, isso merece todo o nosso respeito."





Qatar Sprint, Circuito Internacional de Losail

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01.297 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04 George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07º Alex Albon (T), Williams, +19,864

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09 Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Fora

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, a rodar

Logan Sargeant (EUA), Williams, despiste

Nico Hülkenberg (D), Haas, despiste

Esteban Ocon (F), Alpine, despiste

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 407 pontos

02 Pérez 223

03 Hamilton 194

04 Alonso 175

05º Sainz 153

06 Leclerc 135

07 Norris 121

08 Russell 120

09º Piastri 65

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 23

14º Hülkenberg 9

Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 630 pontos

02 Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5