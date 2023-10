Le GP du Qatar en direct : comment Verstappen s'est imposé

Samedi, Max Verstappen est devenu triple champion du monde de Formule 1. Petit bémol dans le carnet de notes du Néerlandais : il n'a pas remporté le sprint, mais a terminé deuxième derrière le prometteur pilote McLaren Oscar Piastri.

Verstappen a entamé le Grand Prix du Qatar en pole position et, une fois de plus, il a tout fait comme il fallait - victoire n° 14 cette année depuis la pole !

Et il peut encore battre quelques records en 2023, comme celui du plus grand nombre de victoires par saison (Verstappen a gagné 15 fois en 2022). Il a déjà remporté celui du plus grand nombre de tours en tête par saison au Qatar.



Lisez ici dans notre live-ticker tout ce qu'il faut savoir sur la course de nuit au Qatar.