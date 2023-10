GP del Qatar live ticker: ecco come Verstappen ha conquistato la vittoria

Il tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen conquista la sua prima vittoria in Qatar al Losail International Circuit. Leggete qui il live ticker per vedere come si svolge l'azione della gara notturna.

Sabato scorso, Max Verstappen si è laureato tre volte campione del mondo di Formula 1. Una piccola macchia nel bilancio dell'olandese: non ha vinto la volata, ma è arrivato secondo dietro al promettente pilota della McLaren Oscar Piastri.

Verstappen ha iniziato il Gran Premio del Qatar dalla pole position e ancora una volta ha fatto tutto bene: la vittoria n. 14 di quest'anno dalla pole!

Nel 2023 potrà battere altri record, come quello del maggior numero di vittorie per stagione (Verstappen ha vinto 15 volte nel 2022). In Qatar ha battuto il record del maggior numero di giri in testa per stagione.



Leggi tutto quello che c'è da sapere sulla gara notturna in Qatar nel nostro live ticker.