GP do Qatar em direto: como Verstappen chegou à vitória

Max Verstappen, tricampeão de Fórmula 1, conquista a sua primeira vitória no Qatar, no Circuito Internacional de Losail. Leia o live ticker aqui para ver como a ação se desenrola na corrida nocturna.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

No sábado, Max Verstappen sagrou-se tricampeão mundial de Fórmula 1. Uma pequena mancha na folha limpa do holandês: ele não venceu o sprint, mas terminou em segundo lugar atrás do promissor piloto da McLaren, Oscar Piastri.

Verstappen começou o Grande Prémio do Qatar a partir da pole position e, mais uma vez, fez tudo bem - a vitória nº 14 deste ano a partir da pole!

E pode bater mais alguns recordes em 2023, como o de maior número de vitórias por época (Verstappen venceu 15 vezes em 2022). Ele quebrou o recorde de maior número de voltas lideradas por temporada no Qatar.



Leia tudo o que precisa de saber sobre a corrida nocturna no Qatar no nosso live ticker.