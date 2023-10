Focus sur Pérez : ce qui attend Red Bull Racing maintenant

L'avenir de Sergio Pérez reste un sujet de préoccupation majeur. Son contrat avec Red Bull Racing court jusqu'à la fin de l'année 2024. Cependant, le Mexicain se trouve dans une baisse de forme durable, le pilote de 33 ans n'a aucune chance contre son coéquipier Max Verstappen cette saison.

Pérez a toutefois toutes les peines du monde à défendre sa deuxième place au championnat du monde dans la meilleure voiture. Il commet régulièrement des erreurs, et les qualifications sont sa grande faiblesse.

Depuis des mois, on se demande si Red Bull Racing peut se permettre d'avoir un deuxième pilote faible à long terme.

"Je pense que si une alternative était maintenant sur le marché, il serait échangé pour l'année prochaine. Mais il n'y a personne. C'est ce qui rend la situation si difficile pour Red Bull. Mais il est trop loin en ce moment. C'est tout simplement extrême", a déclaré l'ancien champion du monde Nico Rosberg sur Sky.

On ne sait pas du tout où on en est avec Liam Lawson, a ajouté Rosberg. "Bien sûr, il est considéré comme un talent, il a apparemment très bien réussi. Mais tu ne peux pas simplement le mettre dans la Red Bull maintenant, car qui sait comment cela va se passer. Ce serait un trop grand risque".

Pour Daniel Ricciardo, actuellement blessé, ce serait aussi "un certain risque parce qu'on n'a pas encore vu grand-chose de lui. Mais on pourrait se laisser un peu de temps jusqu'à ce que Daniel reprenne le volant. Et ensuite, on pourrait l'analyser. Et il serait alors un candidat possible".

L'expert de Sky Ralf Schumacher ne placerait en principe "aucun espoir d'avenir à côté de Max Verstappen, car il les détruit".

Cela signifie : "Daniel Ricciardo, qui est à la fin de sa carrière, qui a du sens d'un point de vue marketing, qui est une nature joyeuse, ce serait probablement le meilleur choix de personnel. Mais Liam Lawson devrait d'abord rouler deux ans, s'il en a le droit, chez Alpha Tauri. Il y sera mieux".

Et que dit le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko ? Il fait monter la pression sur Pérez, qui doit se ressaisir pour assurer sa place.

"L'écart est actuellement tout simplement trop important, car la deuxième place au championnat du monde est alors également menacée", a déclaré Marko, qui souligne : "En général, nous voulons mener à bien la situation contractuelle qui court jusqu'en 2024. Et cela dépend maintenant entièrement de lui. Mais nous aurons alors trois pilotes relativement bons dans l'AlphaTauri. Et nous verrons comment cela évoluera. Mais nous partons du principe qu'il retrouvera sa force d'antan".

Sprint du Qatar, Circuit international de Losail

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, tête-à-queue

Logan Sargeant (USA), Williams, crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, crash

Esteban Ocon (F), Alpine, crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 407 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 630 points

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5